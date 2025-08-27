MKC: Készen áll az idényre Dragan Adzic együttese

Az UFM Arénában a szerda délutáni programot sajtótájékoztatóval indították, ahol a Motherson Mosonmagyaróvári KC vezetősége és Dragan Adzic vezetőedző beszélt a csapat előtt álló idényről.

Dragan Adzic, a Motherson Mosonmagyaróvári KC vezetőedzője

Fotó: Cseh Róbert



Gáspár Botond, az MKC elnöke a tavalyi szezonnal ellentétben pozitívumokkal szeretne szolgálni.

„Végre nemcsak embereket, hanem egy igazi csapatot látok. Az elnöki feladatok elvállalásakor egy tervet tettem le, ami nem arról szólt, hogy egyik napról a másikra minden tökéletes lesz. Lépésről lépésre, tudatosan építjük fel az MKC-t. Az alapokról kellett kezdenünk mindent, de az első falak már állnak. Napról napra közelebb vagyunk ahhoz, hogy Mosonmagyaróváron felépüljön egy olyan klub, ami méltó a szurkolókhoz és a városhoz. A lányok az elmúlt negyven napban három-négy hónapos lemaradást hoztak be”

- véli az elnök.

Gáspár Botond a következőkben már az új vezetőedzőről beszélt.

„Adzic karmester, aki tökéletesen megkomponált színdarabot vezényel. Úgy gondolom, most már az »olvasópróbáknak« vége, most kezdődik a főpróba. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk vele. Az ő személyében egy alázatos és elhivatott embert ismerhettünk meg, ezt reméljük, az elkövetkező hetekben mindenkinek be tudjuk mutatni, hogy mire volt elég a kemény munka.

A sajtótájékoztatót Dragan Adzic nyilatkozata zárta:

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek a klubnál. Nagyon jó környezetben, nagyon jó emberekkel dolgozhatok. Egyre jobban hiszek ebben a projektben és tudom, hogy ez az ország szereti a kézilabdát, ami még nagyobb motivációt ad.

Az MKC-hoz nyáron nyolc új játékos érkezett. A vezetőedző elmondta, hogy nagyon elégedett azzal, hogy a régi játékosok sokat segítettek az újak beilleszkedésében. Úgy véli, ez nagyon fontos az eredmények szempontjából.

„Teljesen elégedett vagyok a mögöttünk lévő negyven nappal. Tudjuk, milyen a bajnokság, a Ferencváros a Győr ellen kezdünk.”

A keret kapcsán elárulta, hogy hisznek a csapatban, a keret pedig teljes de már a következő szezonokra tervezve a fiatal játékosokat is figyelik.