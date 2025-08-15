augusztus 15., péntek

Kézilabda

18 perce

Szoros mérkőzésen maradt alul az MKC

Címkék#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Falusi#Kukely#Dzaferovic#felkészülési mérkőzés

Második felkészülési mérkőzését is lejátszotta a Motherson Mosonmagyaróvári KC a székesfehérvári nemzetközi felkészülési tornán. Az MKC ezúttal szoros mérkőzésen marad alul.

Kisalföld.hu

Az MKC az RK Podravka csapata ellen lépett pályára pénteken a székesfehérvári KÖFÉM Sportcsarnokban. Győzelmet ezúttal nem ünnepelhetett Dragan Adzic együttese: 32-34-es végeredmény született a felkészülési mérkőzésen.

MKC
Az MKC ezúttal szoros mérkőzésen maradt alul. 
Fotó: mkcse.hu

Az MKC beszámolója a mérkőzésről:

Bevelyn Eghianruwa betöréseivel indítottuk a meccset, de gólt nem sikerült szerezni első támadásunkból. Az ellenfél első akciója közben Mira Brkic, elsőre súlyosnak tűnő sérülés miatt, több percig állt a játék, az újra indulást követően pedig hetesből szerezte meg a meccs első gólját a Podravka. Első találatunkat mi is hetesből szereztük, Quist értékesítette a büntetőt. Hat percnyi játék után, két gyors lerohanásnak köszönhetően sikerült átvenni a vezetést (3-2), de a horvátok visszavették az előnyt. A 10. percben Tóth Gabriella hetesből egyenlített (5-5), majd Falusi-Udvardi Laura góljával ismét mi vezettünk. A félidő felénél sajnos két támadást is elrontottunk, így kétgólos előnyt dolgozott ki a Podravka (6-8). Dragan Adzic időt kért, a támadásból pedig sikerült gólt szerezni, néhány támadás, és jó védekezés eredményeként pedig a 20. percre egyenlíteni (10-10). A megszokott sorminta folytatódott, és ellenfelünk ismét két gólra távolodott, és ezúttal hosszabb ideig meg is tudta őrizni, az utolsó 5 percet 13-15-ös állásnál kezdték a csapatok. Gyors, jó iramú támadásainknak köszönhetően nem engedtük őket jobban meglógni, egészen a félidő végéig, időn túli szabaddobással azonban Matea Pletikosic 16-19-re módosította az állást.

A második játékrészt a vendégek két gyors góllal nyitották, első találatunkra majdnem 4 percet kellett várni. Ötgólos hátrányból kezdtünk felzárkózni, Kazai góljai 21-23-ra hoztak fel bennünket a 39. percre. Pippy Wolfs góljával már csak egy volt közte, amelyet látva a vendégek vezetőedzője időt kért. A támadásból nem született gól, így mehettünk az egyenlítésért, Kukely Anna pedig értékesítette a helyzetet, amellyel így a 40. percre 23-23-ra módosult az állás. Egy elhibázott horvát támadásnak köszönhetően a vezetést is megszereztük, sőt, Tóth Gabi kettőre növelte az előnyt (25-23). A félidő felére ismét a Podravka került előnybe, de ezúttal nem engedtük el őket, egészen a 49. percig, amikor újra kettő volt közte. Dragan Adzic időt kért, viszont a vendégek nyitott védekezésén nem tudtunk túljárni. Az utolsó 10 percet háromgólos hátrányban kezdtük (27-30), de öt perc alatt sikerült ismét a mínusz 1-ért támadni, ami, ha nem is elsőre, de az 58. percben Tóth Gabriella hetesével össze is jött (31-32). Egy perccel a vége előtt időt kértek a horvátok, és értékesítették a támadásukat, rólunk viszont ez nem volt elmondható: utolsó percben Adzic időkérése után hibáztunk támadásban, a végeredmény pedig így 32-34 lett a BL résztvevő horvát csapat ellen.

Motherson Mosonmagyaróvári KC – RK Podravka 32-34 (16-19)

Felkészülési mérkőzés, KÖFÉM Sportcsarnok Székesfehérvár
V.: Bóna Sz., Földesi Cs.
Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Halter (kapusok), Tóth E., Quist 6 (2), Falusi-Udvardi 3, Eghianruwa 3, Tatar, Dzaferovic 2, Kukely 5, Wolfs 2, Molnár, Kazai 4, Tyiskov-Helembai, Háfra, Stranigg, Tóth G. 7 (3). Vezetőedző: Dragan Adzic
RK Podravka: Tucakovic, Marinovic (kapusok) Vukovic 1, Mikkie, Kosovac 1, Pletikosic 5, Brkic, Dramac 1, Senvald, Vuljak 1, Debelic 5, Barisic 5 (1), Simara 3, Pandza 3, Prkacin 5, Mamic 4 (4) Vezetőedző: Mario Posaric
Kiállítások: 10 ill. 12 perc
Büntetők: 5/5 ill. 6/5

 

