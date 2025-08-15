Szoros mérkőzésen maradt alul az MKC

Az MKC az RK Podravka csapata ellen lépett pályára pénteken a székesfehérvári KÖFÉM Sportcsarnokban. Győzelmet ezúttal nem ünnepelhetett Dragan Adzic együttese: 32-34-es végeredmény született a felkészülési mérkőzésen.

Az MKC ezúttal szoros mérkőzésen maradt alul.

Fotó: mkcse.hu

Az MKC beszámolója a mérkőzésről:

Bevelyn Eghianruwa betöréseivel indítottuk a meccset, de gólt nem sikerült szerezni első támadásunkból. Az ellenfél első akciója közben Mira Brkic, elsőre súlyosnak tűnő sérülés miatt, több percig állt a játék, az újra indulást követően pedig hetesből szerezte meg a meccs első gólját a Podravka. Első találatunkat mi is hetesből szereztük, Quist értékesítette a büntetőt. Hat percnyi játék után, két gyors lerohanásnak köszönhetően sikerült átvenni a vezetést (3-2), de a horvátok visszavették az előnyt. A 10. percben Tóth Gabriella hetesből egyenlített (5-5), majd Falusi-Udvardi Laura góljával ismét mi vezettünk. A félidő felénél sajnos két támadást is elrontottunk, így kétgólos előnyt dolgozott ki a Podravka (6-8). Dragan Adzic időt kért, a támadásból pedig sikerült gólt szerezni, néhány támadás, és jó védekezés eredményeként pedig a 20. percre egyenlíteni (10-10). A megszokott sorminta folytatódott, és ellenfelünk ismét két gólra távolodott, és ezúttal hosszabb ideig meg is tudta őrizni, az utolsó 5 percet 13-15-ös állásnál kezdték a csapatok. Gyors, jó iramú támadásainknak köszönhetően nem engedtük őket jobban meglógni, egészen a félidő végéig, időn túli szabaddobással azonban Matea Pletikosic 16-19-re módosította az állást.

A második játékrészt a vendégek két gyors góllal nyitották, első találatunkra majdnem 4 percet kellett várni. Ötgólos hátrányból kezdtünk felzárkózni, Kazai góljai 21-23-ra hoztak fel bennünket a 39. percre. Pippy Wolfs góljával már csak egy volt közte, amelyet látva a vendégek vezetőedzője időt kért. A támadásból nem született gól, így mehettünk az egyenlítésért, Kukely Anna pedig értékesítette a helyzetet, amellyel így a 40. percre 23-23-ra módosult az állás. Egy elhibázott horvát támadásnak köszönhetően a vezetést is megszereztük, sőt, Tóth Gabi kettőre növelte az előnyt (25-23). A félidő felére ismét a Podravka került előnybe, de ezúttal nem engedtük el őket, egészen a 49. percig, amikor újra kettő volt közte. Dragan Adzic időt kért, viszont a vendégek nyitott védekezésén nem tudtunk túljárni. Az utolsó 10 percet háromgólos hátrányban kezdtük (27-30), de öt perc alatt sikerült ismét a mínusz 1-ért támadni, ami, ha nem is elsőre, de az 58. percben Tóth Gabriella hetesével össze is jött (31-32). Egy perccel a vége előtt időt kértek a horvátok, és értékesítették a támadásukat, rólunk viszont ez nem volt elmondható: utolsó percben Adzic időkérése után hibáztunk támadásban, a végeredmény pedig így 32-34 lett a BL résztvevő horvát csapat ellen.