Ellenfélként mindig feladta a leckét az MKC Arenhartnak
Messze van hazájától és szeretteitől, de jól érzi magát Mosonmagyaróváron Barbara Arenhart. Az MKC hálóőrének érkezését az év elején jelentette be a klubja, most videóban mutatkozott be a szurkolóknak.
Mindig pokoli érzés volt játszania az MKC ellen - vallja Barbara Arenhart. A mosonmagyaróváriak hálóőrét a klub Facebook-oldalára feltöltött kisvideóban mutatták be a követőknek.
Amikor először találkoztam a klub elnökével, hosszasan beszélgettünk, és éreztem, a szenvedélyt a szemében és a szavaiban, amikor arról beszélt, hogy újra felépíti a csapatot és egyfajta új projektet indít el
- mondta el a 12-es mez tulajdonosa, aki lenyűgöztek Gáspár Botond szavai. A játékos azonnal otthonra lelt új klubjánál és a kisvárosi környezetbe is hamar beilleszkedett. A kapus elismeréssel nyilatkozott Dragan Adzicról, úgy véli, a vezetőedző együtt lélegzik a kézilabdával.
Barbara Arenhart érkezését az év elején jelentette be a Motherson Mosonmagyaróvári KC. Az RK Krim Ljubljana korábbi, világbajnok hálóőre komoly nemzetközi tapasztalattal felvértezve érkezett a Lajta-parti együtteshez.