Kézilabda

Tegnap, 8:07

Ellenfélként mindig feladta a leckét az MKC Arenhartnak

Címkék#kézilabda#Mosonmagyaróvár#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Barbara Arenhart#MKC#klub

Messze van hazájától és szeretteitől, de jól érzi magát Mosonmagyaróváron Barbara Arenhart. Az MKC hálóőrének érkezését az év elején jelentette be a klubja, most videóban mutatkozott be a szurkolóknak.

Kisalföld.hu

Mindig pokoli érzés volt játszania az MKC ellen - vallja Barbara Arenhart. A mosonmagyaróváriak hálóőrét a klub Facebook-oldalára feltöltött kisvideóban mutatták be a követőknek.

MKC Arenhart
Barbara Arenhart jól érzi magát az MKC-nál.
Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC

 

Amikor először találkoztam a klub elnökével, hosszasan beszélgettünk, és éreztem, a szenvedélyt a szemében és a szavaiban, amikor arról beszélt, hogy újra felépíti a csapatot és egyfajta új projektet indít el

- mondta el a 12-es mez tulajdonosa, aki lenyűgöztek Gáspár Botond szavai. A játékos azonnal otthonra lelt új klubjánál és a kisvárosi környezetbe is hamar beilleszkedett. A kapus elismeréssel nyilatkozott Dragan Adzicról, úgy véli, a vezetőedző együtt lélegzik a kézilabdával.

Barbara Arenhart érkezését az év elején jelentette be a Motherson Mosonmagyaróvári KC. Az RK Krim Ljubljana korábbi, világbajnok hálóőre komoly nemzetközi tapasztalattal felvértezve érkezett a Lajta-parti együtteshez.

 

