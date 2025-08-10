Ellenfélként mindig feladta a leckét az MKC Arenhartnak

Mindig pokoli érzés volt játszania az MKC ellen - vallja Barbara Arenhart. A mosonmagyaróváriak hálóőrét a klub Facebook-oldalára feltöltött kisvideóban mutatták be a követőknek.

Barbara Arenhart jól érzi magát az MKC-nál.

Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC

Amikor először találkoztam a klub elnökével, hosszasan beszélgettünk, és éreztem, a szenvedélyt a szemében és a szavaiban, amikor arról beszélt, hogy újra felépíti a csapatot és egyfajta új projektet indít el

- mondta el a 12-es mez tulajdonosa, aki lenyűgöztek Gáspár Botond szavai. A játékos azonnal otthonra lelt új klubjánál és a kisvárosi környezetbe is hamar beilleszkedett. A kapus elismeréssel nyilatkozott Dragan Adzicról, úgy véli, a vezetőedző együtt lélegzik a kézilabdával.