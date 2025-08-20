Embertelen melegben játszottak a kézilabdázók, többen rosszul lettek

Több mint negyvenfokos csarnok, remek mérkőzések, rengeteg érdeklődő, ugyanakkor rosszullétek és visszalépés tarkította az elmúlt évek legkomolyabb székesfehérvári kézilabda tornáját – áll az Alba Fehérvár KC beszámolójában azzal a tornával kapcsolatban, amelyen a Motherson Mosonmagyaróvári KC (MKC) is részt vett.

Embertelen hőség volt a székesfehérvári felkészülési tornán, amelyen az MKC is részt vett (a felvételen az Alba Fehérvár játékosa).

Fotó: Sastinszky Dániel

„Igazi háromnapos kézilabda fesztiválon vagyunk túl a Köfém Sportcsarnokban, a körülmények viszont rossz fényt vetítenek a rendezvényre, a klubra és bizonyos értelemben Székesfehérvárra is. Nem hangzik újdonságként kézilabdás berkekben, hogy nyári és téli időszakban embert próbáló feladat az Alba Fehérvár KC hazai pályáján mérkőzést játszani, de csak a lelátón üldögélni is, mert nyáron pokolian meleg, télen elviselhetetlenül hideg.

A hétvégén megrendezett Caring Kupa három napján összesen 15 csapat, közel kétszáz sportolója lépett pályára a Köfémen, sokszor 40-45 fokos hőségben. A harmadik napon, az U20-as mérkőzésen mérték a legmelegebbet, 49 fok volt a lelátón.

E trópusi körülmények között a sportolók közül többen rosszul lettek, egyes mérkőzéseket a rendezők döntése alapján nem is rendezték meg a csarnokban uralkodó hőség miatt. Rengeteg néző és szurkoló jelezte, hogy a lelátón elviselhetetlen a hőmérséklet, több szülő pedig nem engedte pályára lépni gyermekét.

Ülve is nehéz volt elviselni a hőséget, nem csoda, hogy több sportoló is rosszul lett a tornán.

Fotó: Sastinszky Dániel

"A Magyar Kézilabda Szövetség képzőközponti rangra emelte a fehérvári kézilabda műhelyt, elismerve az itt folyó szakmai munkát, ami azzal is jár, hogy évente több alkalommal kötelezően kell tornát és úgynevezett képzési napokat tartania egyesületünknek. Régóta lutri azonban nyári felkészülési programot szervezni a Köfém Sportcsarnokban - ugyanis, ha egy, a múlthetihez hasonló hőhullám idejére esik a rendezvény, akkor elviselhetetlen katlanná válik a csarnok.

A szövetségi ellenőrnél több csapat panasszal élt a körülmények miatt, szerencsére azonban komolyabb egészségügyi probléma nem merült fel, ami egyértelműen a csapatok sportolóinak, edzőinek a hozzáállásán, kitartásán múlt"

- áll az Alba Fehérvár közleményében.