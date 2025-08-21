Háfra Noémi visszatért, román együttessel szemben maradt alul az MKC

A székesfehérvári, izzasztó felkészülési torna után Debrecenben léptek pályára a mosonmagyaróvári kézilabdázók. A szerdai, SCM Ramnicu Valcea elleni felkészülési mérkőzés nem indult jól az MKC számára.

Az MKC ezúttal alulmaradt a felkészülési mérkőzésen.

Fotó: MKC

Az MKC beszámolója szerint Dragan Adzic együttesének egészen a 8. percig kellett várnia az első gólig, de addigra ötgólos hátrányban volt. Az első félidő utolsó tíz percére egygólos különbségig is sikerült visszakapaszkodniuk, végül 16-13-as állásnál vonultak a felek a szünetre.

A második játékrészben a román csapat tovább növelte előnyét, ami a végére hatgólos lett. A mezőny legeredményesebb játékosa a kilencszer betaláló Tóth Gabriella lett, kisebb térdproblémák után újra pályára léphetett Háfra Noémi is.

Az MKC hazai pályán játszik pénteken, 17 órától a Vasas SC-t fogadja az UFM Arénában. A belépés ingyenes lesz.

A mosonmagyaróvári együttes a 2025/2026-os idényt Budapesten, az FTC-Rail Cargo Hungária ellen kezdi meg szeptember 3-án 18.15-kor, a szurkolók számára buszos utazást szerveznek.