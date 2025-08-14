Kézilabda
8 órája
Két napig tudnak bérletet vásárolni az MKC szurkolói
A Motherson Mosonmagyaróvári KC csütörtökön elkezdte a 2025/2026-os idényre szóló bérletek értékesítését. Az MKC várja az új szurkolókat is.
Csütörtöktől lehet bérleteket váltani az MKC mérkőzéseire az UFM Arénában. A vásárlásra két napot tűzött ki a klub: augusztus 14-én és 15-én azoknak is lehetősége nyílik bérletet venni, akik eddig nem kötelezték el magukat a klub mellett.
A bérletek a Mosonmagyaróvári KC hazai bajnoki és kupameccseire lesznek érvényesek. A csapat az NB I-es bajnokságban az Audi ETO ellen játszik először hazai pályán, a győrieket szeptember 14-én fogadja az MKC.
