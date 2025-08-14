Két napig tudnak bérletet vásárolni az MKC szurkolói

Csütörtöktől lehet bérleteket váltani az MKC mérkőzéseire az UFM Arénában. A vásárlásra két napot tűzött ki a klub: augusztus 14-én és 15-én azoknak is lehetősége nyílik bérletet venni, akik eddig nem kötelezték el magukat a klub mellett.

Az MKC a 2025/2026-os idényben az Audi ETO-val mérkőzik meg először hazai pályán.

Fotó: Csapó Balázs

A bérletek a Mosonmagyaróvári KC hazai bajnoki és kupameccseire lesznek érvényesek. A csapat az NB I-es bajnokságban az Audi ETO ellen játszik először hazai pályán, a győrieket szeptember 14-én fogadja az MKC.