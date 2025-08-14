augusztus 15., péntek

Kézilabda

10 órája

Gyorsan feledtette a győri vereséget az MKC

Motherson Mosonmagyaróvári KC#Alba#Dragan Adzic#MKC#torna

Két nappal az Audi ETO-tól elszenvedett vereség után győzni tudott a Motherson Mosonmagyaróvári KC. Az MKC az Alba Fehérvárral játszott mérkőzést, hét góllal verték ellenfelüket a Caring International Cup felkészülési tornán.

Kisalföld.hu

A délutáni hőségben játszott felkészülési mérkőzést az MKC. A csütörtöki tornán a székesfehérvári együttes volt az ellenfél, Dragan Adzic csapata nyerte a meccset.

MKC
Az MKC győzött a felkészülési tornán.
Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC

Az MKC beszámolója szerint a találkozó első gólját Laetitia Quist szerezte, amelyre az Alba egymás után két találattal válaszolt. Andrijana Tatar révén emberhátrányba kerültek a 4. percben, de így is sikerült megjátszani a szélen Kazai Anitát, öt perc után 3-3 volt az állás. Tóth Eszter szerezte meg a vezetést először, amit a 14. percig sikerült is tartani, azonban ekkor a vendégek emberelőnyből kerültek ismét fölénybe (8-7). Fej-fej mellett haladtak a csapatok, amelyet először Suzana Lazovic elégelt meg, és a 17. percben, 10-10-es állásnál kikérte első idejét. Egy szépen kijátszott támadást követően szereztek gólt a hazaiak, és mivel támadásban hibázott az MKC, kétgólosra növelték előnyüket. Emberelőnyben zárkózni tudtak, majd Laetitia Quist labdaszerzésének köszönhetően, Kazai góljával egyenlítettek a 22. percben (13-13). Az utolsó öt percre egy gólos előnyben fordultak, amelyhez sikerült még hármat hozzátenni, Bevelyn Eghianruwa és Tóth Gabriella góljával 14-18-ra vezettek. Ehhez a csapatok 1-1 találatot raktak hozzá a félidőt jelző sípszóig, így 15-19-es állásnál következett a szünet.
A második játékrész egy elrontott hazai támadással indult, amelyet Falusi-Udvardi büntetett meg, aki Tóth Gabriella, közel egészpályás gólpasszát követően, duplázni tudott. A félidő 10. percére az Albának sikerült mínusz 5-ről két gólra zárkózni, a 13. percnél 20-22-re módosult az állás, de ennél közelebb nem engedték őket. Tóth Eszter és Falusi-Udvardi visszaállították az ötgólos előnyt, a félidő felénél 20-25-re vezettett a mosonmagyaróvári együttes. A hazaiak érezhetően elbizonytalanodtak, amelyre Lazovic időkéréssel reagált, a támadást viszont sikerült kivédekezniük, sőt, Kazai bombája a hazai kapuban landolt. A 21. percben, passzívnál, Adzic is időt kért, de kiszorított helyzetből, emberhátrányban nem jártak sikerrel. Az utolsó öt perc kezdetére az Alba ismét három gólra közelítette meg az MKC-t, de emberhátrányban is sikerült gólokat szerezni, hátul pedig Arenhart biztosított, így visszaépítettek, majd hatgólosra növelték a különbséget (25-31). Az utolsó percre jutott még egy Arenhart hetes védés, egy Adzic időkérés, egy Tóth Gabriella gól, és egy kivédekezett támadás, így a végeredmény 25-32 lett.

