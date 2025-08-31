Labdarúgás
1 órája
Mikor játszik az ETO a MOL Magyar Kupában?
A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának pontos időbeosztását.
Győr-Moson-Sopron vármegyéből három csapat érdekelt.
Az ETO FC szeptember 13-án 15 órakor játszik Érden. A Gyirmót FC Győr ugyancsak ezen a napon 18 órakor fogadja a Csákvárt. A Mezőörs-Komárom mérkőzést egy nappal később, szeptember 14-én 15 órakor rendezik meg.
