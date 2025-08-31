augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Mikor játszik az ETO a MOL Magyar Kupában?

Kisalföld.hu
Mikor játszik az ETO a MOL Magyar Kupában?

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának pontos időbeosztását. 

Győr-Moson-Sopron vármegyéből három csapat érdekelt.

Az ETO FC szeptember 13-án 15 órakor játszik Érden. A Gyirmót FC Győr ugyancsak ezen a napon 18 órakor fogadja a Csákvárt. A Mezőörs-Komárom  mérkőzést egy nappal később, szeptember 14-én 15 órakor rendezik meg.

 

