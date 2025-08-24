augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás: MOL Magyar Kupa

1 órája

Mezőörsi siker a Haladás ellen

Címkék#Pankotai#Szakály#germán Ferenc#Mezőörs#Juhász#Haladás

A MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a Mezőörs jutott tovább.

Kisalföld.hu
Mezőörsi siker a Haladás ellen

Mezőörs KSE-Szombathelyi Haladás 3-2 (2-1)
Mezőörs, 200 néző. V.: Gindl.
Mezőörs: Sánta - Böröczky, Böcskey (Wágenhoffer), Pankotai, Tóth L., Szabó L. (Nagy K.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P. (Szántó), Vári, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Haladás: Horváth A. - Balogh, Pruska, Szegedi (Szakály), Dezamits, Juhász (Tarján), Horváth A. (Fábián), Kozári, Jancsó, Moharos (Fehér), Papp (Bene). Edző: Simon Ádám.
Gsz.: Vörös Torma (20.), Vári (42., 88.),  ill. Pruska (11.), Fehér (73.).
Kiállítva: Tóth L. (81.)
11. p: Sánta ütötte el a vasi csatárt a 16-oson belül, Pruska értékesítette a büntetőt. 0-1. 20. p.: Végh hozta ziccerbe Vörös Tormát, aki ügyesen emelt a kapuba. 1-1. 42. p: Deákovitsot buktatták a 16-oson belül, a büntetőt Vári higgadtan értékesítette. 2-1. 8l. p: kontratámadást Tóth L. állította meg, aki megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak 10 emberre fogyatkoztak. 73. p: Egy lágyan beívelt labdára csapott le a vendégek játékosa, aki kapásból kirúgta a hosszú oldalt. 2-2.  88. p: Deákovitsot buktatták ismét, a büntetőt Vári magabiztosan értékesítette. 3-2.
Germán Ferenc: - Igazi kupamérkőzés volt, aminek lennie kell, kiállítás, 11-es, szép gólok, óriási küzdelem, de a végén az i-re a pontot nekünk sikerült feltenni. Gratulálok a csapatomnak, ez férfimunka volt.
Simon Ádám: - A koncentrációban nagyot kell előre lépnünk, hogy egész meccs alatt fenn tudjuk tartani. További sok sikert kívánunk a Mezőörsnek.

Bohner Roland

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu