Mezőörsi siker a Haladás ellen
A MOL Magyar Kupa 2. fordulójában a Mezőörs jutott tovább.
Mezőörs KSE-Szombathelyi Haladás 3-2 (2-1)
Mezőörs, 200 néző. V.: Gindl.
Mezőörs: Sánta - Böröczky, Böcskey (Wágenhoffer), Pankotai, Tóth L., Szabó L. (Nagy K.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P. (Szántó), Vári, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Haladás: Horváth A. - Balogh, Pruska, Szegedi (Szakály), Dezamits, Juhász (Tarján), Horváth A. (Fábián), Kozári, Jancsó, Moharos (Fehér), Papp (Bene). Edző: Simon Ádám.
Gsz.: Vörös Torma (20.), Vári (42., 88.), ill. Pruska (11.), Fehér (73.).
Kiállítva: Tóth L. (81.)
11. p: Sánta ütötte el a vasi csatárt a 16-oson belül, Pruska értékesítette a büntetőt. 0-1. 20. p.: Végh hozta ziccerbe Vörös Tormát, aki ügyesen emelt a kapuba. 1-1. 42. p: Deákovitsot buktatták a 16-oson belül, a büntetőt Vári higgadtan értékesítette. 2-1. 8l. p: kontratámadást Tóth L. állította meg, aki megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak 10 emberre fogyatkoztak. 73. p: Egy lágyan beívelt labdára csapott le a vendégek játékosa, aki kapásból kirúgta a hosszú oldalt. 2-2. 88. p: Deákovitsot buktatták ismét, a büntetőt Vári magabiztosan értékesítette. 3-2.
Germán Ferenc: - Igazi kupamérkőzés volt, aminek lennie kell, kiállítás, 11-es, szép gólok, óriási küzdelem, de a végén az i-re a pontot nekünk sikerült feltenni. Gratulálok a csapatomnak, ez férfimunka volt.
Simon Ádám: - A koncentrációban nagyot kell előre lépnünk, hogy egész meccs alatt fenn tudjuk tartani. További sok sikert kívánunk a Mezőörsnek.
Bohner Roland