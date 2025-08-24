Mezőörsi siker a Haladás ellen

Mezőörs KSE-Szombathelyi Haladás 3-2 (2-1)

Mezőörs, 200 néző. V.: Gindl.

Mezőörs: Sánta - Böröczky, Böcskey (Wágenhoffer), Pankotai, Tóth L., Szabó L. (Nagy K.), Végh T., Vörös Torma, Nagy P. (Szántó), Vári, Deákovits. Edző: Germán Ferenc.

Haladás: Horváth A. - Balogh, Pruska, Szegedi (Szakály), Dezamits, Juhász (Tarján), Horváth A. (Fábián), Kozári, Jancsó, Moharos (Fehér), Papp (Bene). Edző: Simon Ádám.

Gsz.: Vörös Torma (20.), Vári (42., 88.), ill. Pruska (11.), Fehér (73.).

Kiállítva: Tóth L. (81.)

11. p: Sánta ütötte el a vasi csatárt a 16-oson belül, Pruska értékesítette a büntetőt. 0-1. 20. p.: Végh hozta ziccerbe Vörös Tormát, aki ügyesen emelt a kapuba. 1-1. 42. p: Deákovitsot buktatták a 16-oson belül, a büntetőt Vári higgadtan értékesítette. 2-1. 8l. p: kontratámadást Tóth L. állította meg, aki megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak 10 emberre fogyatkoztak. 73. p: Egy lágyan beívelt labdára csapott le a vendégek játékosa, aki kapásból kirúgta a hosszú oldalt. 2-2. 88. p: Deákovitsot buktatták ismét, a büntetőt Vári magabiztosan értékesítette. 3-2.

Germán Ferenc: - Igazi kupamérkőzés volt, aminek lennie kell, kiállítás, 11-es, szép gólok, óriási küzdelem, de a végén az i-re a pontot nekünk sikerült feltenni. Gratulálok a csapatomnak, ez férfimunka volt.

Simon Ádám: - A koncentrációban nagyot kell előre lépnünk, hogy egész meccs alatt fenn tudjuk tartani. További sok sikert kívánunk a Mezőörsnek.

Bohner Roland