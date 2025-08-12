Mezekkel segítenek a soproniak

„Az elmút idény női bajnokcsapatától, a Sopron Basket együttesétől érkezett két dedikált mez, amelyet Jelena Brooks és Sitku Zsuzsanna viselt a szezonban. Az egész csapat által aláírt ajándékokat a Summer Hoops utcai kosárlabda-fesztivál számára ajánlották fel. Hálás köszönet értük, hiszen a rendezvény a sport és a szórakozás mellett jótékony célt is szolgál. A bevételt a szervezők Angyalka (Hendawy Angel) és Rolika (Erdélyi Roli) gyógyításához, terápiájához ajánlják fel. A Summer Hoops szervezői az Egis Körmenddel közösen bocsátják licitre a két dedikált ereklyét” – jelent meg körmendi kosaras klub közösségi oldalán.

A kikiáltási ár egyenként 15 ezer forint, licitálni az Egis Körmend Facebook oldalán, az eredeti poszt alatt lehet, szombat estig.

A soproni mezekre szombatig lehet licitálni.

Fotó: Egis Körmend/Facebook