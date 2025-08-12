augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

6 órája

Mezekkel segítenek a soproniak

Címkék#EGIS Körmend#Sopron Basket#kosárlabda#jótékonyság

Két, az egész csapat által aláírt bajnoki mezt ajánlottak fel a soproni női kosarasok két kisgyermek gyógyulására.

 „Az elmút idény női bajnokcsapatától, a Sopron Basket együttesétől érkezett két dedikált mez, amelyet Jelena Brooks és Sitku Zsuzsanna viselt a szezonban. Az egész csapat által aláírt ajándékokat a Summer Hoops utcai kosárlabda-fesztivál számára ajánlották fel. Hálás köszönet értük, hiszen a rendezvény a sport és a szórakozás mellett jótékony célt is szolgál. A bevételt a szervezők Angyalka  (Hendawy Angel) és Rolika (Erdélyi Roli) gyógyításához, terápiájához ajánlják fel. A Summer Hoops szervezői az Egis Körmenddel közösen bocsátják licitre a két dedikált ereklyét” – jelent meg körmendi kosaras klub közösségi oldalán. 
A kikiáltási ár egyenként 15 ezer forint, licitálni az Egis Körmend Facebook oldalán, az eredeti poszt alatt lehet, szombat estig.  

A soproni mezekre szombatig lehet licitálni.
Fotó: Egis Körmend/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu