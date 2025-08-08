1 órája
Megyei foci: Edzőket cserélő élcsapatokkal rajtol hétvégén a szezon
Hétvégén ekezdődnek az alacsonyabb osztályú amatőr bajnokságok. Rajtol a megyei foci, a legmagasabb osztály két élcsapatánál is új edző ül majd a kispadon.
Sok volt a változás Mezőörsön és Koroncón is.
Fotó: Kisalföld
Hétvégén rajtol a megyei foci: a legmagasabb osztály két élcsapatánál is új edző ül majd a kispadon. Ahogy arról beszámoltunk a legmagasabb, vagyis a vármegyei I. osztályban kettővel kevesebb csapat lesz, s az is kiderült, hogy otthon kezdi az idényt az elmúlt bajnokság aranyérmese, a Koroncó. A címvédőnél komoly változások történtek nyáron, talán a legfontosabb, hogy távozott a kispadról a korábbi edző, Makkos Tamás, és a csapatot eddig játékosként erősítő Bieder Gábor vette át az együttes irányítását.
Két arany után távozik az edző, de nem árulta el, miért állt fel a kispadról
Nagy érvágást jelenthet, hogy több eddig meghatározó koroncói játékos is másik csapathoz igazolt. Ráadásul közülük ketten – Vörös Torma Martin és Nagy Patrik –, épp a rivális Mezőörs csapatában folytatják a pályafutásukat (igaz, onnan is érkezett rutinos labdarúgó, Zámbó Bence személyében). Az élvonalat is megjárt gólerős támadó, Szabó Zsolt pedig a megyei III. osztályú Bágyogszovátot erősíti az új szezontól.
Játékosként is tapasztaltam, mennyire jó a közösség Koroncón, s szeretném, ha továbbra is ilyen maradna a társaság. Persze a futballra is odafigyelünk, bár nincs kimondott célunk, szeretnénk az első hat hely valamelyikén befejezni majd a bajnokságot. Elég nagy a változás a keretünkben, s egyelőre nem is sikerült minden, korábbi meghatározó távozó játékost pótolnunk, de még van erre pár napunk
– mondta Bieder Gábor, a Koroncó új edzője.
Érkezők: Zámbó Bence (Mezőörs), Puska Péter (Veszprém), Mayer Marcell (Mosonmagyaróvár), Berecz Dániel (Ausztria), Hajdu Péter (Gyirmót), Varga Raul (Ménfőcsanak), Sós László (Perutz Pápa).
Távozók: Szabó Zsolt (Bágyogszovát), Vörös Torma Martin, Nagy Patrik (mindketten Mezőörs), Sipőcz János (Sopron), Veller Patrik (Győrújbarát), Orbán István, Kiss Gábor (mindketten Tét).
Mezőörsön is új tréner irányítja a csapatot a most kezdődő idényben. Bohner Rolandot egy másik korábbi, a vármegyében ismert futballista, Germán Ferenc váltotta a kispadon.
A csapatból – ahogy Koroncón – több rutinos játékos (is) távozott. A korábbi élvonalbeli gólkirály, Simon Attila a Pénzügyőr labdarúgója lett, az angliai Fulham FC-t is megjárt hálóőr, Somogyi Csaba pedig a legalacsonyabb osztályban induló DAC 1912 kapusa lett. Az érkezők sorában, ahogy már említettük a két volt koroncói játékos mellett megtalálható az edző fia, a már ebben az osztályban is bizonyító kapus, Germán Marcell, igaz a csapatban szerepel a szintén rutinos kapuvédő, Sánta András is.
Bár kicsit hezitáltam, hogy a saját kérésére most kicsit hátrébb lépő Bohner Roland helyét átvegyem, ha már Mezőörsre kerültem, egyértelmű célom, hogy bajnokságot nyerjünk, s a kupákban is a lehető legeredményesebben szerepeljünk. Korábban is erős volt a keret, s most talán még alkalmasabb arra hogy elérje a Mezőörsön két éve áhított célt. Még ismerkedünk a játékosokkal, a feladatom, hogy mindenkit úgymond tűzben tartva, egészséges versenyhelyzetet kialakítva irányítsam a társaságot. Jó úton haladunk, persze nem szabad elfelejteni, hogy többek között a Kapuvár, a Győrújbarát, a Koroncó vagy éppen az osztályhoz most csatlakozó Gyirmót II is nagyon komoly rivális lehet
– szögezte le Germán Ferenc, a Mezőörs trénere.
Érkezők: Nagy Patrik, Vörös Torma Martin (mindketten Koroncó), Germán Marcell (Vitnyéd), Wágenhoffer Márton (Komárom), Pankotai István (Vitnyéd), Deákovits Richárd (ETO Akadémia).
Távozók: Zámbó Bence (Koroncó), Simon Attila (Pénzügyőr), Somogyi Csaba (DAC 1912), Simigla Attila (Börcs), Kreicz Szilárd (Lébény), Pataki Ádám (Győrladamér).
Érdekesség, hogy a két csapat nemrég már össze is csapott egymással, persze még nem a bajnokságban, hanem a Magyar Kupa 1. fordulójában, ahol szoros, egygólos meccsen győzte le a Mezőörs a Koroncót.
Megyei foci: Öt csapatnál új edző
A 14 csapatos mezőnyben öt gárda vág neki új trénerrel a 2025/2026-os idénynek. Ahogy említettük, Koroncón Bieder Gábor váltotta Makkos Tamást, Mezőörsön pedig Bohner Roland utódja lett Germán Ferenc. Utóbbi Bácsáról érkezett, korábbi helyét a mezőnyjátékosként BL-rekorder Korsós György vette át. A Gyirmót II-nél Ördög Józsefet a szintén volt ETO-futballista, Koltai Tamás váltotta, Győrújbaráton pedig Tenk Balázs helyét Sütöri Péter vette át. Kilenc együttesnél maradt az elmúlt idényben is dolgozó edző, Abdán Szűcs Gergely, Csornán Torma Tamás, Fertőszentmiklóson Rozmán László, Gönyűn Harcz István és Balog Zoltán, Győrújfalun Horvát Rudolf, Kapuvárott Varga Péter, Mosonmagyaróváron Borbély Attila, Ménfőcsanakon Nemes Ferenc, Vitnyéden pedig Csermelyi Imre irányítja a csapatot.
A vármegyei I. osztály 1. fordulójának programja, augusztus 9., szombat: Vitnyéd–Győrújbarát, Credobus Tehetségközpont–Mezőörs, Üstökös FC Bácsa–Intretech-Kapuvár, Fertőszentmiklós–Ménfőcsanak, 17 óra. Augusztus 10., vasárnap: Abda-VVFK-Bau–Gyirmót II, 16.30 óra. Wiesbauer-Gönyű–Csorna, 17 óra. Augusztus 13., szerda: Koroncó–Győrújfalu, 18.15 óra.