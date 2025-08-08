Megyei foci: Edzőket cserélő élcsapatokkal rajtol hétvégén a szezon

Nagy érvágást jelenthet, hogy több eddig meghatározó koroncói játékos is másik csapathoz igazolt. Ráadásul közülük ketten – Vörös Torma Martin és Nagy Patrik –, épp a rivális Mezőörs csapatában folytatják a pályafutásukat (igaz, onnan is érkezett rutinos labdarúgó, Zámbó Bence személyében). Az élvonalat is megjárt gólerős támadó, Szabó Zsolt pedig a megyei III. osztályú Bágyogszovátot erősíti az új szezontól.

Játékosként is tapasztaltam, mennyire jó a közösség Koroncón, s szeretném, ha továbbra is ilyen maradna a társaság. Persze a futballra is odafigyelünk, bár nincs kimondott célunk, szeretnénk az első hat hely valamelyikén befejezni majd a bajnokságot. Elég nagy a változás a keretünkben, s egyelőre nem is sikerült minden, korábbi meghatározó távozó játékost pótolnunk, de még van erre pár napunk

– mondta Bieder Gábor, a Koroncó új edzője.

Érkezők: Zámbó Bence (Mezőörs), Puska Péter (Veszprém), Mayer Marcell (Mosonmagyaróvár), Berecz Dániel (Ausztria), Hajdu Péter (Gyirmót), Varga Raul (Ménfőcsanak), Sós László (Perutz Pápa).

Távozók: Szabó Zsolt (Bágyogszovát), Vörös Torma Martin, Nagy Patrik (mindketten Mezőörs), Sipőcz János (Sopron), Veller Patrik (Győrújbarát), Orbán István, Kiss Gábor (mindketten Tét).

Mezőörsön is új tréner irányítja a csapatot a most kezdődő idényben. Bohner Rolandot egy másik korábbi, a vármegyében ismert futballista, Germán Ferenc váltotta a kispadon.

Mezőörsön folytatja Germán Marcell és édesapja, Germán Ferenc is.

Fotó: gyirmotfc.hu

A csapatból – ahogy Koroncón – több rutinos játékos (is) távozott. A korábbi élvonalbeli gólkirály, Simon Attila a Pénzügyőr labdarúgója lett, az angliai Fulham FC-t is megjárt hálóőr, Somogyi Csaba pedig a legalacsonyabb osztályban induló DAC 1912 kapusa lett. Az érkezők sorában, ahogy már említettük a két volt koroncói játékos mellett megtalálható az edző fia, a már ebben az osztályban is bizonyító kapus, Germán Marcell, igaz a csapatban szerepel a szintén rutinos kapuvédő, Sánta András is.

Bár kicsit hezitáltam, hogy a saját kérésére most kicsit hátrébb lépő Bohner Roland helyét átvegyem, ha már Mezőörsre kerültem, egyértelmű célom, hogy bajnokságot nyerjünk, s a kupákban is a lehető legeredményesebben szerepeljünk. Korábban is erős volt a keret, s most talán még alkalmasabb arra hogy elérje a Mezőörsön két éve áhított célt. Még ismerkedünk a játékosokkal, a feladatom, hogy mindenkit úgymond tűzben tartva, egészséges versenyhelyzetet kialakítva irányítsam a társaságot. Jó úton haladunk, persze nem szabad elfelejteni, hogy többek között a Kapuvár, a Győrújbarát, a Koroncó vagy éppen az osztályhoz most csatlakozó Gyirmót II is nagyon komoly rivális lehet

– szögezte le Germán Ferenc, a Mezőörs trénere.