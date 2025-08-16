2 órája
Megyei foci - A Gyirmót II kiütötte a Gönyűt, Priskin Tamás is gólt lőtt - fotó
A pénteki sokgólos találkozó után szombaton négy mérkőzéssel folytatódott a bajnokság a vármegyei I. osztályban. A forduló rangadóján a Győrújbarát és a Koroncó nem bírt egymással.
Győrújbarát–Koroncó 0–0
Győrújbarát, 200 néző. V.: Horváth M.
Győrújbarát: Szebényi – Nyiregyházki, Gál I. (Süveges), Baranyai, Czanik, Veller, Pintér M., Tar P. (Paku), Posta, Bagó, Samodaa (Varga J.). Edző: Sütöri Péter.
Koroncó: Kokas – Molnár M., Présinger, Puska (Benecz), Beider (Horváth D.), Hajdu (Mayer M.), Lampert (Csete), Zámbó, Görcs, Horváth R., Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
A kánikula és a koroncói Bodzafesztivál miatt a rangadóhoz képest kevesebb néző látogatott ki a mérkőzésre.
Az első negyedórában nem alakult ki komolyabb helyzet egyik kapu előtt sem, próbálták egymás erejét felmérni a csapatok. Aztán a 15. percben Posta 18 m-es szabadrúgását kellett védenie Kokasnak, három perc múlva pedig már egy koroncói ellentámadásnál, a keresztbe passzolt labdából Présinger lőtt kapura, de Szebényi hárította a próbálkozást. A 28. percben egy szöglet után Pintér fejelt a felső lécre, a 36. percben aztán Samodai került helyzetbe de erőtlen lövését a kapus védte. A 48. percben Présinger veszélyes lövése pattant szögletre, két perc múlva Baranyai jobb oldali beadását Veller csúsztatta a felső kapufára. Az 55. percben Posta 22 m-es szabadrúgása kerülte el centiméterekkel a koroncói kaput. A 60. és a 63. percben is Tar veszélyeztetett, de Kokas mind a két esetben bravúrral védett. A 72. percben ismét Tar lőtt a kapura, de a kapusról kipattanó labdát az ötösről sikerült kivágni a védőknek, a gólra éhes Veller elől. A 76. percben Baranyai jobb oldali beadását fejelte Tar centikkel a kapu fölé. A 87. percben Paku lőtt kapura, de Kokas ezúttal is hárított.
A játék összképe alapján a hazai csapat közelebb állt a győzelemhez, de a sok kihagyott helyzet, és talán néhány játékvezetői döntést miatt, nem sikerült a Győrújbarátnak a három pontot otthon tartania.
Jók: Nyiregyházki, Posta, Bagó, Czanik, Tar, ill. Kokas, Molnár T., Présinger, Molnár M., Horváth R
Sütöri Péter: – Jó iramú mérkőzésen sokat tettünk a győzelemért, de nem volt szerencsénk. Mindent elmond a mérkőzés összképéről, hogy sokan a csapatból csalódásként élték meg az eredményt.
Bieder Gábor: – Értékes pontot szereztünk, ha így folytatjuk akkor szép jövő előtt állunk. Gratulálok a csapatnak.
Farkas László
Győrújbarát-Koroncó, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Intretech-Kapuvár–Credobus Tehestégközpont 6–1 (4–0)
Kapuvár, 250 néző. V.: Krasznai.
Kapuvár: Gruttó – Szűcs A., Kalmár D., Matetits, Horváth K. (Varga T.), Kelemen M., Purt, Németh B. (Farkas Z.), Fekete M. (Kapa Martin), Schillinger D. (Árki), Horváth A. (Kapui). Edző: Varga Péter.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Monda, Molnár M., Kovács B. (Mogyorósi), Pap M. (Herczeg), Kálóczi (Hanacsek), Méhes, Molnár Z. (Kovács B.), Gönye, Nagy K. (Csóka), Baróti. Edző: Borbély Attila.
Gsz.: Horváth A. (10.), Purt (15.), Matetits (22.), Németh B. (33.), Farkas Z. (54.), Árki (63.), ill. Kovács B. (57.).
A kapuvári csapat az első félidő helyzetkihasználásának köszönhetően 45 perc alatt el is döntötte a mérkőzést. A második félidőben a két hazai gól mellett a vendégeknek csak a szépítő találatot sikerült megszerezni.
Jók: Purt, Horváth A., Németh B., Kalmár D., ill. senki.
Varga Péter: – Korrekt játékvezetés mellett, fiatal ellenféllel szemben csapatjátékunk gyengébb volt, mint az elmúlt heti, de a helyzeteinket egy-egy tetszetős góllal fűszerezve kihasználtuk.
Borbély Attila: – Ameddig ilyen fiatalon csak megúszni akarjuk a mérkőzést, addig nem fog változni a játék. Nagyobb szív kell a jövőben. Gratulálok a kapuvári csapatnak.
Debreczeni Csaba
Gyirmót FC Győr II–Wiesbauer-Gönyű 5–0 (3–0)
Gyirmót, 150 néző. V.: Konkoly.
Gyirmót II: Szabó Á. – Virág, Albrecht, Dobozi (Tóth D., 68.), Árpási B. (Rozs, 58.) – Lázár P. (Neskov M., 58.) – Árpási K. (Nyírjei, 38.), Szecsődi B., Szecsődi M., Marlen (Pázmány, 68.) – Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Gönyű: Boros – Végh P. (Szémán, 82.), Bodó Á., Kovács K., Tarcsa (Koncsag, 68.) – Varga P., Varga Cs. (Kurdi, a szünetben) – Puter (Altrichter, 68.), Varga Zs., Prácser (Tóth O., 74.) – Siska. Edző: Harcz István.
Gsz.: Marlen (18., 44.), Priskin (41.), Szecsődi M. (60.), Nyírjei (73.).
Az első percektől a hazaiak irányítottak, mind a helyzetek számában, mind pedig azok értékesítésében jobbak voltak a gyirmótiak, és gólokban gazdag, megérdemelt győzelmet arattak.
Koltai Tamás: – Ha a támadózónában pontosabbak vagyunk, akkor több gólt is szerezhettünk volna, de a lényeg, hogy ilyen különbségel is megérdemelten nyertünk.
Harcz István: – Gratulálok a hazaiaknak, akik egyel több segítséget kaptak, mint amire számítottunk. Sajnos a fiatalokkal és futómennyiségükkel nem tudtuk felvenni a versenyt. Ez most ennyire volt elég.
Lapincs Attila
Csorna–Fertőszentmiklós 4–0 (1–0)
Csorna, 250 néző. V.: Fuhrmann.
Csorna: Kantó (Füzi G.) – Peisser, Gönye, Németh B., Nagy K., Tóth A., Kovács P., Ladjánszki (Vági), Herman (Németh O.), Horváth V. (Szabó B.), Márton (Horváth N.). Edző: Torma Tamás.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P. (Reichstetter Nátán), Csányi (Fodróczy), Csikai, Horváth G., Reichstetter Noel (Ábrahám), Koltai (Nagy M.), Golnerits (Fekete M.), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Horváth V. (5.), Ladjánszki (49., 64.), Horváth N. (77.).
Magabiztos játékkal, négy gólt szerezve, megérdemelt győzelmet aratott a Csorna.
Torma Tamás: – Bár korán vezetést szereztünk, kicsit kapkodóvá vált az első félidei játékunk, amit a jól kontrázó Fertőszentmiklós nem tudott kihasználni. A második félidőre rendeztük sorainkat, így egyéni és csapat szinten is ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. Sok sikert kívánok a Fertőszentmiklósnak.
Rozmán László: – Az első félidei játékunk alapján nem volt benne az ilyen különbégű vereség, de gratulálok a Csornának a megérdemelt győzelemhez.
Baracskai Ádám
Pénteken játszották: Mezőörs–Vitnyéd 12–2.
A további program, vasárnap: Győrújfalu–Abda-VVFK-Bau, 17 óra. Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.
