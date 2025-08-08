augusztus 8., péntek

Labdarúgás

1 órája

Megvan a Kazincbarcika-ETO FC meccs időpontja

Címkék#Kazincbarcika-ETO FC#menetrend#FTC

Kisalföld.hu
Megvan a Kazincbarcika-ETO FC meccs időpontja

A magyar szövetség versenybizottsága csütörtökön hozta nyilvánosságra az élvonal ötödik fordulójának pontos menetrendjét. Mint írták, amennyiben egy klub eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el az FTC. A címvédő Ferencváros augusztus vége helyett december elején játszik a Kisvárda ottonában. A találkozó új időpontját a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a versenybizottság jelölte ki.

Fizz Liga, 5. forduló:

Augusztus 22., péntek: Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 20.00

Augusztus 23., szombat: Zalaegerszeg-Újpest FC 17.45 Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 20.15

Augusztus 24., vasárnap: Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC 17.45 MTK Budapest-Paksi FC 20.00 december 3., szerda: Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 19.00

 

