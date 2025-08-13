1 órája
Megkezdte a felkészülést a női bajnok - iskolapadban is ült az edző
Szerdán - egyelőre szűk létszámmal, mindössze hat játékossal - belevágott a felkészülésbe a 2025/26-os évadra a Sopron Basket bajnok női kosárlabdacsapata. Gáspár Dávid, az együttessel három éve a csúcsra jutó, Euroligát nyerő vezetőedző a nyáron a nemzetközi szövetség edző továbbképzésen vett részt - mint hallgató, tanuló, ha úgy tetszik, diák.
– Miről szólt és hol volt ez a nyári nemzetközi edzőképző? - kérdeztük a soproniak sikeres szakvezetőjét.
– Két éve indult, és a legutóbbi három nyáron különböző helyszíneken ment a kurzus. Az idei nyári képzés a görögországi Heraklionban volt, egybekötve a fiú A-divíziós U20-as Európa-bajnoksággal. A fő téma pedig az utánpótlásképzés volt, egy a játékosok, és talán mi edzők számára is a legnehezebb időszakban, tizenhat és húszves kor között, azaz, amikor lényegében az utánpótlás kosárlabdából a játékosok áttérnek, bele idősödnek, erősödnek a felnőtt kosárlabdába. Az egész képzés végén pedig vizsgáztunk.
Most már papírjuk is van róla, hogy nagyon jók - Nemzetközi képesítést szereztek a soproni edzők
– Már elnézést, de Euroliga-győztes edzőként ilyen kurzusokon önnek nem inkább előadásokat kellene tartani, mintsem az iskolapadban ülni, hallgatóként?
– A képzésen is volt, aki ezt kérdezte, de nem. Úgy vagyok vele, tanulni, fejlődni, többet látni, tapasztalni mindig lehet, a múltban elért eredményektől függetlenül. Ráadásul ez a kurzus kimondottan tanulságos, hasznos volt, sok érdekes, új dolgot hallottam.
– Amelyeket akár majd a napi munkába is beépíthet, hiszen elég fiatal kerettel vág neki a csapat a következő évadnak. Mennyire van készen, mennyire teljes a keret?
– Alapvetően próbáltuk az előző szezonban szerepelt csapat gerincét együtt tartani, ami úgy gondolom, sikerült is. Valóban sok lesz a fiatal játékos, de azért szerepel majd néhány tapasztaltabb kosaras is a csapatban. Ami a keretet illeti, az már csaknem teljes, még egy centert keresünk gőzerővel.
– Hogyan, hány játékossal indul a munka?
– Első lépésben a héten még nem leszünk sokan, csupán hatan. Vannak, akik az utánpótlás Európa-bajnokságokon szerepelve kaptak némi pihenőt, és olyan játékosok is tagjai a keretnek, akiknek egy későbbi időponttól lép életbe a szerződésük. Ők értelemszerűen akkor csatlakoznak majd, amikor a megállapodás erre kötelezi őket, tehát fokozatosan egészülünk ki, és nő majd a létszám az edzéseken. Így, ezzel a kis csoporttal, amellyel elkezdünk edzeni. egyéni képzés és kondicionális munka mellett egy-egy, kettő-kettő és három-három elleni gyakorlás lesz még, ami sokat segíthet majd a teljes öt-öt elleni játékban a jó, a legjobb döntéseket meghozni a játékosoknak.
Elkezdte a felkészülést a bajnok (forrás: Sopron Basket/Facebook):