Megint hatalmas a kínálat: Rajtol az angol fociliga, Budapesten az ETO, Moto GP Spielbergben - lesz mit nézni a tv-ben
A sportrajongóknak ezen a hétvégén sem maradnak élő események nélkül tévében. Rengeteg csatornán lesz sportműsor. Íme a hétvége élő sportközvetítései.
Kerkez és Szoboszlai egy csapatban.
Fotó: Liverpool/Facebook
Augusztus 15., péntek
M4 Sport
20.15: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Kisvárda Master Good
Sport 1
9.00: Darts, New Zealand Masters, Auckland
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
18.15: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Sloga Doboj-Gummersbach
20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Veszprém - al-Ahli
Sport 2
17.45: Labdarúgás, Német Kupa, Grossaspach-Bayer Leverkusen
20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Fatih
Eurosport 1
13.00 és 19.00: Snooker, szaúdi mesterverseny, elődöntő
Eurosport 2
13.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 1. szakasz
14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 4. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Rayo Vallecano
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Oviedo
Arena 4
9.00, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés, Moto3, Moto2, MotoGP, Spielberg
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, edzés, Moto3, Moto2, MotoGP, Spielberg
17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati
21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Bournemouth
Augusztus 16., szombat
M4 Sport
18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország-Románia
20.15: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC
M4 Sport+
16.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Szilézia
18.15: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Kolorcity Kazincbarcika SC
Sport 1
9.00: Darts, Új-Zéland Masters, 1. nap, Auckland
16.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, az 5. helyért, Doboj
18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, a 3. helyért, Doboj
20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, döntő, Doboj
Sport 2
15.15: Labdarúgás, Német Kupa, Sandhausen-RB Leipzig
20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Göztepe-Fenerbahce
Eurosport 1
12.00 és 18.30: Snooker, szaúdi mesterverseny, döntő
Eurosport 2
13.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 2. szakasz
14.15: Országúti kerékpár, dán körverseny, 5. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 3. szakasz
19.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Newcastle United
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Burnley
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Manchester City
Spíler 2
14.40: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Oviedo
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Levante
19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Mallorca-FC Barcelona
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Sociedad
Arena 4
1.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati
3.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati
10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, 2. szabadedzés, Spielberg
10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, időmérő, Spielberg
12.15 és 16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto E, 1. és 2. futam, Spielberg
12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto 3 és Moto2 időmérő, Spielberg
14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, sprintfutam, Spielberg
20.00: Labdarúgás, német Szuperkupa, VfB Stuttgart-Bayern München
Match 4
1.30: Autósport, Nascar, Truck Series, Richmond
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-West Bromwich Albion
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Fulham
18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Venezia-Mantova
21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati
Augusztus 17., vasárnap
M4 Sport
15:30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC
17.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-ETO FC
20.00: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC
Sport 1
13.00: Labdarúgás, Német Kupa, Engers-Eintracht Frankfurt
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Braga
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting Lisboa-Arouca
Sport 2
15.00: Lósport, francia futamok
21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Las Vegas Aces-Dallas Wings
Eurosport 1
13.00 és 16.00: Motorsport, motokrossz-vb, MX2, 1. és 2. futam, Uddevalla
14.00 és 17.00: Motorsport, motokrossz-vb, MXGP, 1. és 2. futam, Uddevalla
Eurosport 2
12.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 3. szakasz
14.10: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 4. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, Hamburg Cyclassics
18.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Crystal Palace
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Arsenal
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Brentford
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Getafe
19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Sevilla
21:25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Atlético Madrid
Arena 4
1.30: Autósport, Nascar, Cup Series, Cook Out 400, Richmond
10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, pilótaparádé, Spielberg
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto 3, Moto2 és Moto GP, futam, Spielberg
18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Parma-Pescara
21.15: Labdarúgás, Olasz Kupa, AC Milan-Bari
Match 4
0.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati
13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-Southampton
19.00 és 21.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati