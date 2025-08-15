Megint hatalmas a kínálat: Rajtol az angol fociliga, Budapesten az ETO, Moto GP Spielbergben - lesz mit nézni a tv-ben

Augusztus 15., péntek

M4 Sport

20.15: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Kisvárda Master Good

Sport 1

9.00: Darts, New Zealand Masters, Auckland

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

18.15: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Sloga Doboj-Gummersbach

20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Veszprém - al-Ahli

Sport 2

17.45: Labdarúgás, Német Kupa, Grossaspach-Bayer Leverkusen

20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Fatih

Eurosport 1

13.00 és 19.00: Snooker, szaúdi mesterverseny, elődöntő

Eurosport 2

13.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 1. szakasz

14.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, dán körverseny, 4. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Rayo Vallecano

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Oviedo

Arena 4

9.00, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, 1. szabadedzés, Moto3, Moto2, MotoGP, Spielberg

13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, edzés, Moto3, Moto2, MotoGP, Spielberg

17.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati

21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Bournemouth

Augusztus 16., szombat

M4 Sport

18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország-Románia

20.15: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC

M4 Sport+

16.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Szilézia

18.15: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

9.00: Darts, Új-Zéland Masters, 1. nap, Auckland

16.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, az 5. helyért, Doboj

18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, a 3. helyért, Doboj

20.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, döntő, Doboj

Sport 2

15.15: Labdarúgás, Német Kupa, Sandhausen-RB Leipzig

20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Göztepe-Fenerbahce

Eurosport 1

12.00 és 18.30: Snooker, szaúdi mesterverseny, döntő

Eurosport 2

13.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 2. szakasz

14.15: Országúti kerékpár, dán körverseny, 5. szakasz

15.30: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 3. szakasz

19.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Newcastle United

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Burnley

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Manchester City

Spíler 2

14.40: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Real Oviedo

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Levante

19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Mallorca-FC Barcelona

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Sociedad

Arena 4

1.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

3.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati

10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, 2. szabadedzés, Spielberg

10.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, időmérő, Spielberg

12.15 és 16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto E, 1. és 2. futam, Spielberg

12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto 3 és Moto2 időmérő, Spielberg

14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto GP, sprintfutam, Spielberg

20.00: Labdarúgás, német Szuperkupa, VfB Stuttgart-Bayern München

Match 4

1.30: Autósport, Nascar, Truck Series, Richmond

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-West Bromwich Albion

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Fulham

18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Venezia-Mantova

21.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

Augusztus 17., vasárnap

M4 Sport

15:30: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC

17.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-ETO FC

20.00: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC

Sport 1

13.00: Labdarúgás, Német Kupa, Engers-Eintracht Frankfurt

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Braga

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting Lisboa-Arouca

Sport 2

15.00: Lósport, francia futamok

21.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Las Vegas Aces-Dallas Wings

Eurosport 1

13.00 és 16.00: Motorsport, motokrossz-vb, MX2, 1. és 2. futam, Uddevalla

14.00 és 17.00: Motorsport, motokrossz-vb, MXGP, 1. és 2. futam, Uddevalla

Eurosport 2

12.00: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, nők, 3. szakasz

14.10: Országúti kerékpár, cseh körverseny, 4. szakasz

15.30: Országúti kerékpár, Hamburg Cyclassics

18.00: Golf, PGA Tour, BMW Championship, Caves Valley

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Crystal Palace

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Arsenal

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Brentford

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Getafe

19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Sevilla

21:25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Atlético Madrid

Arena 4

1.30: Autósport, Nascar, Cup Series, Cook Out 400, Richmond

10.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, pilótaparádé, Spielberg

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Moto 3, Moto2 és Moto GP, futam, Spielberg

18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Parma-Pescara

21.15: Labdarúgás, Olasz Kupa, AC Milan-Bari

Match 4

0.00: Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

13.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-Southampton

19.00 és 21.00: Tenisz, WTA-torna, Cincinnati