ETO FC-Rapid Wien 0-0 - ÉLŐ

UEFA Konferencia-liga, rájátszás

ETO FC - SK Rapid Wien 0-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Igor Sztojcsevszi (Vjolcsa Izeiri, Filip Ickovszki) - északmacedónok

ETO: Petrás - Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj - Vitális, Ouro, Anton - Gavrics, Benbouali, Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs

Rapid Wien: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Schaub, Grgic, Amane, Dahl - Kara, Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger

PERCRŐL PERCRE

10. perc: Csinger mellett Kara tud megindulni egy előre fejelt labdára, majd 9 méterről, balról lő. Petrás véd.

9. perc: Anton íveli a labdát a kapu elé, Benbouali 8 méterről fejeli kapu mellé.

6. perc: Megint egy győri szögletvariáció, ezúttal Gavricsnak gurítják vissza, az ő lövését blokkolja a bécsi védelem.

5. perc: Stefulj középről, 20 méterről nagy erővel lő kapura. Egy védőről pattan szögletre a labda.

4. perc: Anton jobb oldali szabadrúga után Bumba fejel kapu mellé.

1. perc: Kék-pirosban játszik a Rapid, zöld-fehérben az ETO. A meccset a hazaiak kezdik.

ELŐZETES

A Konferencia-liga rájátszáskörében a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató SK Rapid Wien lesz Borbély Balázsék ellenfele, az osztrák együttes a skót Dundee ellen harcolta ki a továbbjutást az előző körben. Az ETO FC-t ez a párharc választja el a Kl-főtáblától.

Az ETO FC csapatkapitánya, Paul Anton szerint bár a nyomás nagyobb, még mindig a játék kiélvezése a cél.

Fotó: Molcsányi Máté

A nemzetközi mérkőzések esetében megszokott sajtótájékoztatót szerdán tartották Győrött.

Elsőként Bolla Bendegúz szólhatott anyanyelvén a sajtó képviselőihez:

„Nagyon vártam már ezt a meccset, azóta, hogy kiderült, hogy a győriekkel kerülhetünk össze. Próbálom nem túlreagálni. Megpróbáltunk felkészülni, nem lesz egyszerű mérkőzés. A győrieknek jó csapatuk van, nem véletlenül vannak itt a rájátszáskörben. Nem szeretnénk semmit sem elkapkodni, hiszen két mérkőzés vár ránk”

- osztotta meg a magyar válogatott játékos. A pálya állapota még mindig elkeserítő, ezt láthatták a szálloda ablakából, de Bolla úgy nyilatkozott: nem szeretnének ezzel foglalkozni, hiszen nem tudnak a körülményeken változtatni.

Az SK Rapid vezetőedzője, Peter Stöger és Bolla Bendegúz a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Fotó: Mekli Zoltán

A Rapid Wien vezetőedzője, Peter Stöger 2021-ben a Ferencvárost irányította, és jelenlegi klubjának riválisa, az Austria Wien kispadján is ült. A tréner a 2025 áprilisában menesztett Robert Klausst váltotta a Rapid csapat élén.