Második hely Brnóban
A csehországi Brnóban rendezett nemzetközi torna első meccsét megnyerve megszerezte első győzelmét a felkészülés során a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata, s ezzel bejutott a torna döntőjébe, ám ott a szlovák Prievidza legyőzte a 2 légióssal felálló SKC-t, amely így második lett
Fotó: skc.hu
Basket Brno (cseh) - Sopron KC 78-88 (15-19, 29-21, 10-23, 24-25)
Brno, nemzetközi férfi torna.
SKC: THOMPSON 22/9, Meszlényi 2, Takács 2, Kucsera 7/3, Struger 8. Cs.:FLASÁR 20, Csendes 7/6, Hajdu 2, KOVÁCS B. 14/12 Keller 3, Kovács Á.
Fordulatos mérkőzésen parádés harmadik negyedbeli játékával, Thompson mellett a cserepadról beszállva remeklő Flasár és Kovács B. eredményes játékával a soproniak legyőzték a Brno csapatát, s megszerezték a felkészülési időszak első sikerét.
Döntő:
Sopron KC - Prievidza (szlovák) 62-80 (15-14, 11-25, 22-20, 15-21)
SKC: Thompson 6/3,MESZLÉNYI 11/3, HAJDU 11/9. Kucsera 2, STRUGER 9. Cs: Takács 5/3, Csendes 2, Flasár 8, Kovács B. 6, Keller 2.
A soproniak nem tudták megismételni előző napi jó játékukat, a páros negyedekben jobban játszó szlovák Prievidza legyőzte az SKC csapatát, amely így a második helyen végzett a brnói tornán.