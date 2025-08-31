augusztus 31., vasárnap

Néhány nap múlva rajt

33 perce

Kilenc győri indul a kajak-kenu maraton vb-n

Ismét Győr ad otthont az ICF kajak-kenu maraton világbajnokságnak, szeptember 4–7. között szállnak itt vízre a világ legjobb maratonistái. A rendezés szempontjából nagyszerű adottságokkal rendelkező kisalföldi megyeszékhely 1999, 2007 és 2015 után rekordot jelentő negyedik alkalommal látja vendégül a maraton vb mezőnyét.

Kisalföld.hu
Kilenc győri indul a kajak-kenu maraton vb-n

Az első győri kajak-kenu maraton vb-n, 1999-ben a Radó-sziget környékén és az Aranyparton alakították ki a pályát, a parton több ezren szurkoltak mindennap a magyar csapatnak, ilyen hangulatot korábban maratoni versenyen még nem éltek meg a sportolók. 

maraton vb
A maraton vb-re már Győrben készül a magyar válogatott. Izgalmas versenyekre van kilátás. Fotó: Molcsányi Máté

Válogatottunk hat felnőttszámban nyolc érmet, közte négy aranyat nyert. Ezzel hazai szempontból az egyik legsikeresebb világbajnokság volt. Ekkor épült meg a vízitelepen a céltorony, amely azóta is a Mosoni-Duna partján áll a sportág szimbólumaként. 

A 2007-es rendezés elnyerése sportdiplomáciai siker volt, hiszen minden adott volt ahhoz, hogy a győri Csay Renáta, illetve Salga István legyenek a vb sztárjai. A hatalmas esőzések miatt jelentősen megemelkedett a folyók vízszintje, és bár törölni kellett néhány programot – a versenyekből pedig a futószakaszokat –, a kiemelkedő összefogásnak köszönhetően sikerült megtartani a vb-t. A sportág történetében ez volt az egyetlen, amelyen a versenyzők végig vízen voltak, és nem futottak a hajókkal.

Fergeteges szurkolás tíz éve a maraton vb-n

Harmadik alkalommal tíz évvel ezelőtt, 2015-ben érkeztek Győrbe a világ legjobbjai. Ez az esemény a televíziós közvetítésről maradt emlékezetes: akciókamerák, darukamera és flycam segítette a látványos közvetítést. A szurkolás ismét fergeteges volt. Először szerepeltek a női kenusok, a győri Lakatos Zsanett és Takács Kincső nyert a 14 kilométeres versenyben.

Idén felnőtt, U23 és ifjúsági korosztályban osztanak érmeket, Magyarország 41 versenyzővel vesz részt az eseményen. 

A Patent Győri VSE kilenc indulóval képviselteti magát, felnőttek: Boros Adrián–Erdélyi Tamás (K2), korosztályos versenyzők: Kolozsvári Brúnó (U23 K1), Kolozsvári Lili (ifi K1, ifi K1 rövid körös maraton), Hoffer Eszter (ifi C1), Hudi-Kadler Panni–Zatykó Panka (ifi K2), Hancz Illés–Gyurós Arnold (ifi C2).

A világbajnokságok történetében idén először para kajak-kenu szakágban is rendeznek futamokat, amelyek során kilenc magyar versenyzőnek szoríthatunk. 

A verseny programja:
Szeptember 1–2.: ICF Masters Maraton Világbajnokság
Szeptember 3., 17.30: Megnyitóünnepség
Szeptember 4–7.: ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság

 

