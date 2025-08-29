Már 2000 óta működik a győrzámolyi teniszklub

A négy salakos pályáinkon közel 80–100 gyermek jár rendszeresen teniszoktatásainkra. Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy faluhelyen is lehet a tenisz alapjait oktatni és utánpótlást szervezni más győri vagy budapesti profi tenisz egyesületek részére.

Nem akarunk és nem is tudunk más jóval nagyobb szponzorált klubokkal versenyezni, mivel mi egy családi klub vagyunk, ahol az egyetlen és legfőbb támogatók maguk a szülők.

Jelenleg is van 6 fő leigazolt versenyzőnk, akik a Magyar Tenisz Szövetség versenyein indulnak, de vannak korábbi neveltjeink is mint például Csordás Boglárka, aki egy amerikai tenisz akadémián tanult, vagy Karácsony Patrícia aki egy edinburghi teniszcentrumban volt teniszedző.

Az elmúlt 25 évünket rengeteg szakember, teniszedző segítette. Pár név a teljesség igénye nélkül: Dallos Róbert, Gyömörei Tamás, Kéki Miklós, Király Tibor, Szabó Tamás. Ezen időszak alatt nagyon sok teniszversenyt szerveztünk (gyermek, felnőtt, amatőr, gyermek-szülő, vegyes páros, jótékonysági és nemzetközi). A COVID időszak előtt egy németországi Hamburg melletti tenisz klubbal, több éven keresztül tenisztáborokat szerveztünk a gyerekeknek, a szülők részvételével együtt.

Ugyanilyen sikeresek voltak a sítáboraink vagy napközis tenisz és kézműves táboraink, amelyek még mai napig nagy népszerűségnek örvendenek a rengeteg program miatt.

Nagyon büszkék vagyunk az elmúlt évek sikereire, az állami kitüntetésre, valamint a győri önkormányzat kitüntetésére és támogatására.

Tenisz klubunk célkitűzése továbbra is a társasági tenisz fenntartása, a tehetséges gyermekek versenyeztetése. A jubileumi évet szeptembertől különböző rendezvényekkel ( gyerek, amatőr versenyek) és egy szezonzáró nagy bulival szeretnénk megünnepelni, ahová várunk mindenkit, aki nálunk teniszezett a 25 év alatt.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ehhez a sikeres 25 évhez hozzájárult és önzetlenül segített. Köszönjük a szülőknek, támogatóknak és mindenkinek, aki hez hozzájárult és önzetlenül segített. Köszönjük a szülöknek, támogatóknak és mindenkinek, aki valamilyen formában támogatott bennünket, hogy ez a családi klub működni tudjon