Modern Hungaroring – A Forma–1 75. szezonját és a Magyar Nagydíj jubileumi 40. futamát új létesítményekkel ünnepeljük

Régi magyar hímzések Herendről

A pilóták körében nemcsak a hagyományosan izgalmas futamok miatt népszerű a Hungaroring, hanem a különleges trófeák miatt is. A kezdetek óta a Herendi Porcelánmanufaktúra készíti a legjobbaknak járó díjakat, s ez idén is így lesz. Simon Attila, a cég vezérigazgatója elárulta, hogy az idei díjak mintázata a XV–XVII. századi magyar hímzésvilágból merített, a festésen tulipán, szegfű és gránátalma is található, a szín kevert és több festék titkos receptjéből állt össze.