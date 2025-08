Magyar Kupa: Legyőzte magasabb osztályú ellenfelét a Bőny, továbblépett az Óvár

A Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatok további programja, szombat: Gyirmót FC Győr–FC Sopron, 19 óra. Vasárnap: Koroncó KSSZE–Mezőörs KSE, 16.30 óra. ESK Ménfőcsanak–Dorogi FC (NB III), 16.30 óra. Soproni FAC 1900–Intretech Kapuvári SE, 16.30 óra.

Az első fordulóban összesen 144 gárda lép pályára, a 12 NB I-es és a 16 NB II-es csapat majd csak a harmadik fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe.

Mivel a csapatokat földrajzi elhelyezkedésük alapján négy sorsolási csoportba sorolták be, több Győr-Moson-Sopron vármegyei együttes, így a két NB III-as csapatunk, a Gyirmót FC Győr és az FC Sopron is egymás ellen játszik.