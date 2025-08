Magyar Kupa: Egygólos meccsen győzte le a Mezőörs a Koroncót, simán nyert a Kapuvár

Szombaton a Bőny, a Credobus Mosonmagyaróvár és a Gyirmót jutott tovább a következő körbe.

Vasárnap három párharcból öt vármegyei csapat volt érdekelt.

Koroncó KSSZE–Mezőörs KSE 0–1 (0–1)

Koroncó, 350 néző. V.: Drabon B.

Koroncó: Kokas – Csete, Sós, Présinger (Kovács Á.), Puska, Bieder, Hajdu (Molnár), Lampert, Görcs, Mayer (Horváth D.), Molnár M. Edző: Bieder Gábor.

Mezőörs: Sánta – Böröczky, Böcskey, Kerékgyártó D. (Végh T.), Pankotai, Tóth L., Wágenhoffer, Szabó L. (Kerékgyártó Á.), Vörös Torma (Vári), Nagy P., Deákovits (Nagy K.). Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Szabó L. (41.)

A vendégcsapat az első perctől kezdve támadólag lépett fel, aminek a 41. percben meg is lett az eredménye. Nagy Patrik beadását követően a hosszú oldalon Szabó L. érkezett, aki könyörtelenül kihasználta a kínálkozó lehetőséget. 0–1. A második félidőben a hazai csapat egy-két lehetőséget kidolgozott, de a vendégek védelme hibátlan maradt. A végén majdnem jött a slusszpoén, amikor a 90. percben Lampert Krisztián 40 méterről kapura tűzte a labdát, ami a kapufán csattant.

Jók: Bieder G., Molnár M., Soós L., ill. Tóth L., Wágenhoffer, Szabó L.

Bieder Gábor: – Úgy gondolom, nem vallottunk szégyent, csapatként remekül működtünk, s ez biztató a jövőre nézve.

Germán Ferenc: – Amiért jöttünk, azt teljesítettük, igaz a helyzetek alapján jobban örültem volna, ha hamarabb eldöntöttük volna a találkozót. Gratulálok a csapatomnak.

Herold Kristóf

ESK Ménfőcsanak–Dorogi FC (NB III) 1–4 (1–0, 1–1, 1–4)

Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Vass I.

Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás, Németh M., Buruzs (Kovács P.), Kirják, Tóth P. (Fekete), Horváth M. (Keringer M.), Varga M. (Bartal). Edző: Nemes Ferenc.

Dorog: Tímár – Barczi (Tischler), Nagy-Kolozsvári, Horváth O. (Balla), Kovács A. (Szamosi), Koman, Erdey (Klausz), Pusztai (Benkő), Dulló, Gula, Hadnagy. Edző: Nikházi Márk.

Gsz.: Buruzs (20.), ill. Barczi (65.), Klausz (95.), Benkő (98.), Gula (104.).

Dorogi támadásokkal indult a mérkőzés, de a Csanak jól tartotta magát. Olyannyira jól, hogy a 20. percben egy védelmi hibát kihasználva Buruzs révén megszerezte a vezetést. 1–0. Rövid időn belül csak a kapufa mentette meg a vendégcsapatot az újabb kapott góltól. A szünetben négy játékost is cserélt a Dorog és sokkal nagyobb elánnal lépett pályára. A 63. percben egy buktatásért megítélt büntetőből Barczi révén egyenlítettek a vendégek. 1–1. Ez az állás megmaradt a rendes játékidő végéig és következhetett a hosszabbítás. A hosszabbítás első 8 percében aztán eldőlt a mérkőzés, mivel a Dorog gyors gólokkal növelte az előnyét és a 104. percben beállította az 1–4-es végeredményt. A hosszabbításban nyújtott teljesítményével a Dorog rászolgált a győzelemre és ezzel a továbbjutásra.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Nemes Ferenc: – Először is köszönjük a szurkolók biztatást, ma minden tapsért megdolgoztunk. Az új igazolások nagyszerűen beilleszkedtek, jó csapategységet alkottunk, bátran és kíváncsiank várjuk a bajnoki szezont.

Nikházi Márk: – Gratulálok az ellenfélnek és a saját csapatomnak is, igazi kupamérkőzést játszottunk, de közben rengeteg helyzetet kihagytunk. Ennek ellenére továbbjutásunk teljes mértékben megérdemelt.

Kocsis-Katona Imre