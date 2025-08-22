39 perce
Lesz mit nézni: Kajak-kenu vb, gyorsaságimotoros-vb - Magyar Nagydíj és persze foci minden mennyiségben
Élő események rengeteg csatornán. Íme a hétvége élő sportközvetítései.
Takács Kincső
Fotó: Kajak-kenu Győr/Szalmás Péter
Augusztus 22., péntek
M4 Sport
15.00: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó
17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC
Sport 1
17.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, DVSC Schaeffler-Lublin, Debrecen
19.45: Kézilabda, női, felkészülési torna, FTC-Rail Cargo Hungaria-Ramnicu Valcea, Debrecen
Sport 2
14.30: Küzdősportok, ONE, Friday Fights, Bangkok
18.30: Biliárd, US Open, Atlantic City
Eurosport 1
15.30: Kerékpár, Benelux körverseny, férfiak, 3. szakasz
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Tour Championship, 2. nap
Spíler 2
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Deportivo Alavés
Arena 4
8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP 1. szabadedzés
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP edzés
20.15: Labdarúgás, Bundesliga, Bayern München-RB Leipzig
Match 4
21.00: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Chelsea
Augusztus 23., szombat
M4 Sport
14.30: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó
17.45: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, ZTE FC-Újpest FC
20.15: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, Nyíregyháza Spartacus-DVTK
M4 Sport+
17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni
19.00: Ritmikus gimnasztika, világbajnokság, Rio de Janeiro
Sport 1
12.30, 14.00: Ralikrossz, világbajnokság, 1. és 2. előfutam, Kymiring
15.45: Kézilabda, férfi felkészülési mérkőzés, One Veszprém-Wisla Plock
17.45, 19.45: Kézilabda, női felkészülési torna, bronzmérkőzés és döntő, Debrecen
Sport 2
1.00: Biliárd, US Open, Atlantic City
11.30: Autóverseny, F4 CEZ, Slovakiaring, 1. futam
12.30: Autóverseny, TCR Eastern Europe, Slovakiaring, 1. futam
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Nacional-Sporting
21.30. Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Tondela
Eurosport 1
12.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 1. szakasz
21.00: Triatlon, Supertri Chicago
Eurosport 2
13.35: Kerékpár, Benelux körverseny, 4. szakasz
19.00: Golf, PGA Tour Tour Championship, 3. nap
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, Premier League, Brentford-Aston Villa
18.20: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Leeds United
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, La Liga, Real Mallorca-Celta Vigo
19.25: Labdarúgás, La Liga, Atlético Madrid-Elche
21.25: Labdarúgás, La Liga, Levante-Barcelona
Arena 4
8.30, 9.15, 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP 2. szabadedzés
10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, időmérő edzés
12.00 és 16.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoE, 1. és 2. futam
12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3 és Moto2, időmérő edzés
14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, sprintfutam
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Napoli
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Cremonese
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Tottenham Hotspur
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-VfB Stuttgart
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Borussia Dortmund
23.00: Tenisz, ATP-torna, Salem, döntő
Augusztus 24., vasárnap
M4 Sport
10.00: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó
16.00: Ritmikus gimnasztika, világbajnokság, Rio de Janeiro
17.45: Labdarúgás, Merkantil Bank Liga, 5. forduló, Budapest Honvéd-Aqviatal FC Csákvár
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 5. forduló, MTK Budapest-Paksi FC
M4 Sport+
14.00: Kajak-kenu, világbajnokság, Milánó
17.00: Úszás, junior világbajnokság, Otopeni
19.00, 20.50: Ritmikus gimnasztika, világbajnokság, Rio de Janeiro
Sport 1
9.00, 10.30: Ralikrossz, világbajnokság, 3. és 4. előfutam, Kymiring
13.00: Ralikrossz, világbajnokság, döntők, Kymiring
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Casa Pia
Sport 2
0.30: Biliárd, US Open, Atlantic City
10.30: Autóverseny, F4 CEZ, Slovakiaring, 2. futam
12.30: Autóverseny, TCR Eastern Europe, Slovakiaring, 2. futam
14.30: Autóverseny, F4 CEZ, Slovakiaring, 3. futam
20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Kayserispor-Galatasaray
Eurosport 1
13.25: Kerékpár, Vuelta a Espana, 2. szakasz
18.00: Tenisz, US Open
Eurosport 2
12.30, 13.00, 14.00: Motorsport, motokrossz-vb, Hollandia
15.00: Kerékpár, Benelux körverseny, 5. szakasz
16.30: Tenisz, US Open
19.00: Golf, PGA Tour Championship
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Brighton
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Manchester United
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Valencia
19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Espanyol
21.15: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Real Madrid
Arena 4
1.30: Autósport, NASCAR
10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto3, futam
12.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, Moto2, futam
14.00: Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj, MotoGP, futam
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Parma
Match 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Köln
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mönchengladbach-Hamburg