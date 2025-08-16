Görög klub csapott le a női labdarúgóra

A húszéves lány Petőházán, vegyes csapatban ismerkedett meg a labdarúgás rejtelmeivel, majd Sopronba igazolt, ahol már tisztán női csapatban játszhatott.

Sipőcz Virágra fényes karrier vár, görög csapat szerződtette a labdarúgót.

Forrás: Sipőcz Virág

Sikerült kitűnnöm a többiek közül és egy Puskás Akadémia elleni bajnoki meccsen. A mérkőzés után megkeresett a felcsútiak vezetőedzője, Halászi Kinga, aki felajánlotta, hogy csatlakozzak a csapatához. Nem is gondolkodtam sokat a lehetőségen, egyértelmű volt a váltás, mivel magasabb szinten szerettem volna játszani

– mesélt karrierje kezdetéről Sipőcz Virág. A Puskás FC komolyabb fejlődési lehetőséggel kecsegtetett az akkor mindössze 13 éves labdarúgó számára. A játékában várt minőségi változás sem maradt el, ami meghívót ért az utánpótlás-válogatottba. Az ígéretesnek induló pálya következő állomása az volt, amikor lehetőséget kapott az NB II-es felnőtt csapatnál.

Az élet azonban nem várt akadályt gördített az útjába: őt sem kerülte el a sérülés, emiatt hosszabb kihagyás várt Sipőcz Virágra.

A labdarúgó nehezen kapaszkodott vissza, de a rehabilitációt követően, 2022-ben bemutatkozhatott az NB I-ben. A támadó a Puskás FC színeiben az MTK elleni nyitómeccsen debütált. A felcsúti klub mezét a 2022/2023-as idényben tizenhétszer húzhatta fel, egy góllal tudta segíteni csapatát. Talán mentálisan nem heverte ki a hosszú pauzát, úgy érezte, eljött a váltás ideje.

„A Honvédnál teljesen új csapat alakult, nagy tervekkel, új kihívásokkal. Az NB II-es bajnokság megnyerését tűzték ki célul” – ami aztán sikerült is a kispesti gárdának, amiben a fertőszéplaki labdarúgó is oroszlánrészt vállalt. A csapatcsere jobban nem is sülhetett volna el: 19 mérkőzésen huszonkétszer talált az ellenfél hálójába a támadó.

„A Honvédban töltött időszakom alatt megint csak fejlődtem, sok tapasztalatot szereztem és szép élményekkel gazdagodtam. Hálás vagyok ezért és az edzőimnek, Martin Masaryknak és Erik Flamiknak is köszönettel tartozom, mert meglátták bennem a potenciált.

Sipőcz Virág a Honvédtől görög csapathoz igazolt.

Forrás: Sipőcz Virág

A labdarúgó letette névjegyét a Honvédnál is

Olyannyira, hogy amikor az edzőpáros görög csapathoz távozott, felajánlották Sipőcz Virágnak a külföldi karrier lehetőségét, ő pedig elfogadta az Asteras Tripolis szerződését. Külön érdekesség, hogy Ádám Martin válogatott labdarúgó is eltöltött néhány hónapot a tripolisi székhelyű klubnál.