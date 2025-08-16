44 perce
Görög klub csapott le a női labdarúgóra
A sok munkának és kitartásnak köszönhetően a fertőszéplaki Sipőcz Virág labdarúgó karrierje igencsak kedvező fordulatot vett. A focista Ádám Martin magyar válogatott labdarúgó korábbi csapatához, az Aszterasz Tripoliszhoz szerződött, Görögországban kezdheti meg az idényt.
A húszéves lány Petőházán, vegyes csapatban ismerkedett meg a labdarúgás rejtelmeivel, majd Sopronba igazolt, ahol már tisztán női csapatban játszhatott.
Sikerült kitűnnöm a többiek közül és egy Puskás Akadémia elleni bajnoki meccsen. A mérkőzés után megkeresett a felcsútiak vezetőedzője, Halászi Kinga, aki felajánlotta, hogy csatlakozzak a csapatához. Nem is gondolkodtam sokat a lehetőségen, egyértelmű volt a váltás, mivel magasabb szinten szerettem volna játszani
– mesélt karrierje kezdetéről Sipőcz Virág. A Puskás FC komolyabb fejlődési lehetőséggel kecsegtetett az akkor mindössze 13 éves labdarúgó számára. A játékában várt minőségi változás sem maradt el, ami meghívót ért az utánpótlás-válogatottba. Az ígéretesnek induló pálya következő állomása az volt, amikor lehetőséget kapott az NB II-es felnőtt csapatnál.
Az élet azonban nem várt akadályt gördített az útjába: őt sem kerülte el a sérülés, emiatt hosszabb kihagyás várt Sipőcz Virágra.
A labdarúgó nehezen kapaszkodott vissza, de a rehabilitációt követően, 2022-ben bemutatkozhatott az NB I-ben. A támadó a Puskás FC színeiben az MTK elleni nyitómeccsen debütált. A felcsúti klub mezét a 2022/2023-as idényben tizenhétszer húzhatta fel, egy góllal tudta segíteni csapatát. Talán mentálisan nem heverte ki a hosszú pauzát, úgy érezte, eljött a váltás ideje.
„A Honvédnál teljesen új csapat alakult, nagy tervekkel, új kihívásokkal. Az NB II-es bajnokság megnyerését tűzték ki célul” – ami aztán sikerült is a kispesti gárdának, amiben a fertőszéplaki labdarúgó is oroszlánrészt vállalt. A csapatcsere jobban nem is sülhetett volna el: 19 mérkőzésen huszonkétszer talált az ellenfél hálójába a támadó.
„A Honvédban töltött időszakom alatt megint csak fejlődtem, sok tapasztalatot szereztem és szép élményekkel gazdagodtam. Hálás vagyok ezért és az edzőimnek, Martin Masaryknak és Erik Flamiknak is köszönettel tartozom, mert meglátták bennem a potenciált.
A labdarúgó letette névjegyét a Honvédnál is
Olyannyira, hogy amikor az edzőpáros görög csapathoz távozott, felajánlották Sipőcz Virágnak a külföldi karrier lehetőségét, ő pedig elfogadta az Asteras Tripolis szerződését. Külön érdekesség, hogy Ádám Martin válogatott labdarúgó is eltöltött néhány hónapot a tripolisi székhelyű klubnál.
„Nagyon nehéz döntés volt, de szeretném magam kipróbálni és kihívások elé állítani magam. Július 26-án érkeztem meg Görögországba, a felkészülést augusztus 4-én kezdtük el. Eddig csak pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni. Jól érzem magam a csapatnál és Görögország is nagyon tetszik. Az a célom, hogy itt is magasabb szintre kerüljek. Szeretnék a csapatban meghatározó játékossá válni. Persze, a válogatott meghívó is a szemem előtt van azon túl, hogy a jelenlegi csapatommal is szeretnék sikereket elérni. Úgy gondolom, ez az utazás sokat fog nekem adni a pályán és azon kívül is” – tűzte ki céljait a labdarúgó. Egészen biztos, hogy a külföldi szereplés újabb ajtókat nyit meg a fiatal lány előtt, nem mindenki számára adatik meg a lehetősége annak, hogy idegen országban gyűjthessen hasznos tapasztalatokat. Más kultúrában, más közegben kell most bizonyítania Sipőcz Virágnak, aki úgy látja, mostani csapattársainak nagyon jó a mentalitása, mindenki a fejlődés lehetőségét keresi.
A női labdarúgás hazánkban egyelőre nem vonz tömegeket a lelátóra, a külföldi példák azonban azt mutatják, hogy van létjogosultsága a női szakágak működtetésének. Az országhatáron túli női csapatoknak egyre növekvő rajongótábora van, arról azonban, hogy a görög klub mérkőzéseit pontosan mennyien követik, Sipőcz Virág még nem tudott nyilatkozni.
„Kis város az, ahol most vagyok. Mondhatni, mindenki ismer mindenkit, és talán lehet azt állítani, hogy itt nagyobb a népszerűsége a női focinak. Úgy hallottam, a meccsekre is többen járnak szurkolni és minden találkozót közvetítenek a YouTube-on. Tavaly a negyedik helyen végzett a csapat, az élmezőnyben voltak. Az előttünk végzett együttesek nagy riválisnak számítanak, a nagy derbikre akár ezer ember, vagy több is kilátogat.”
Az Aszterasz Tripolisz csak később kezdi meg szereplését a görög bajnokság A divíziójában, Sipőcz Virágnak még lesz néhány hete összecsiszolódni az új csapattársakkal.