Megyei foci

39 perce

Kupamérkőzések és bajnoki

Elkezdődtek a küzdelmek a Keglovich László Vármegyei Kupában, az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 3-a volt, de nyolc mérkőzést szerdára halasztottak.

A program, szerda: Bajcs–Vámosszabadi, Harka–SVSE, Ágfalva–Balf, Jobaháza–Répcevis, Győrzámoly–Győr Sharks, Enese–Himod, Mecsér–Öttevény, Rábapatona–Darnó-Zseli, 18 óra. 

Szintén szerdán rendezik a vármegyei I. osztály első fordulójának zárótalálkozóját. A Koroncó–Győrújfalu mérkőzés 18.15 órakor kezdődik.

 

