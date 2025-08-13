Megyei foci
2 órája
Kupamérkőzések és bajnoki
Elkezdődtek a küzdelmek a Keglovich László Vármegyei Kupában, az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 3-a volt, de nyolc mérkőzést szerdára halasztottak.
A program, szerda: Bajcs–Vámosszabadi, Harka–SVSE, Ágfalva–Balf, Jobaháza–Répcevis, Győrzámoly–Győr Sharks, Enese–Himod, Mecsér–Öttevény, Rábapatona–Darnó-Zseli, 18 óra.
