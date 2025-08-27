augusztus 27., szerda

Labdarúgás: Rapid Wien-ETO FC

27 perce

Krpic és Boldor is hiányzik az ETO keretéből

Kisalföld.hu
Az ETO FC közölte a csütörtöki Rapid Wien elleni Konferencia-liga mérkőzésre készülő keretének névsorát. Ebből hiányzik a bécsiek elleni első találkozón megsérült Miljan Krpic, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Deian Boldor, Bánáti Kevin és Nfansu Njie sem.

Fotó: eto.hu

A csütörtöki visszavágó 19 órakor kezdődik Bécsben, az M4 Sport élőben közvetíti.

