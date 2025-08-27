Labdarúgás: Rapid Wien-ETO FC
27 perce
Krpic és Boldor is hiányzik az ETO keretéből
Az ETO FC közölte a csütörtöki Rapid Wien elleni Konferencia-liga mérkőzésre készülő keretének névsorát. Ebből hiányzik a bécsiek elleni első találkozón megsérült Miljan Krpic, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Deian Boldor, Bánáti Kevin és Nfansu Njie sem.
A csütörtöki visszavágó 19 órakor kezdődik Bécsben, az M4 Sport élőben közvetíti.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre