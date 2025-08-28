Közel volt a csoda, emelt fővel búcsúzott a kupától az ETO - videóval!

Rapid Wien–ETO FC 2–0 (1–0)

Konferencia-liga, rájátszáskör, második mérkőzés. Bécs, 22.250 néző. V.: Lukjancukas (litván).

Rapin Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahoussou, 94.) – Antiste, Mbuyi (Kara, 84.). Vezetőedző: Peter Stöger.

ETO: Petrás – Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Abrahamsson (Urblik, 65.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár, 82.), Ouro (Piscsur, 82.), Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gsz.: Mbuyi (7., 81.).

7. p: Wurmbrand jobb oldali beadását követően Seidl 16 m-ről, középről lőtt laposan kapura, Petrás ugyan hárított, de a róla kipattanó labdát Mbuyi pár lépésről a hálóba vágta. 1–0.

81. p: Oszrák bedobás után Mbuyi kapott nagyszerű kiugratást, aki Csingert megkerülve, az ötös sarkáról a bal sarokba helyezett. 2–0.

Győrben nagyszerű mérkőzésen 2–1-re győzött az ETO, így bár tisztában volt mindenki azzal, hogy az osztrák gárda a magasabban jegyzett alakulat, az előny tudatában a győri együttes és szurkolói is bizakodva indulhattak el a bécsi „kiruccanásra”, hiszen már egy döntetlen is a győriek Konferencia-liga-főtáblás szereplését jelentette volna. Gondot okozott azonban, hogy az odavágón megsérült a győri védelem közepének egyik biztos pontja Miljan Krpic, ráadásként az ugyanezen a poszton bevethető Deian Boldorra sem számíthatott a visszavágón Borbély Balázs vezetőedző. (Rajtuk kívül, szintén sérülésük miatt, Bánáti Kevin és Nfansu Njie sem tarthatott a kerettel Bécsbe.) Kérdés volt, ki helyettesíti a szerb–magyar kettős állampolgárságú belső védőt, s egyáltalán a már megszokott négyvédős rendszerben, vagy netán megerősített hátvédsorral küldi pályára „fiait” a győri vezetőedző. Nos, Krpic helyén a svéd Abrahamsson kezdett, s maradt a jól bevált négyvédős felállás.

Már húsz perccel a mérkőzés kezdése előtt nagyszerű volt a hangulat a Rapid 24 ezer fős stadionjában, amelyet teljesen megtöltöttek a drukkerek. Közülük nagyjából 1800-an érkeztek Győrből buzdítani a kedvenceket és kis létszámuk ellenére egyáltalán nem vallottak szégyent a szurkolói „hangpárbajban”.

Megilletődöttség nélkül kezdtek a győriek, de az első komolyabb támadásából gólt szerzett a nagy iramban játszó hazai csapat, amivel le is dolgozta a hátrányát a Rapid. A találat után visszavett a tempóból az osztrák gárda, igaz komolyabb helyzet nélkül, de jól járatta az ETO a labdát. A félidő derekán megélénkült a játék, a győriek többször is eljutottak a kapuig, igaz a hazai támadásokban is benne volt a gólveszély, Petrásnak többször is közbe kellett avatkoznia. Izgalmas lett a játékrész hajrája, a ráadásban ugyanis egy győri – igaz lesgyanús – támadás végén Bumba lőtt parádés mozdulattal 11 m-ről kapura, Hedl azonban bravúrral szögletre ütötte a labdát.

A szünetben Tóth R. váltotta a vállát fájlaló Vladoiut. Osztrák, majd magyar kimaradt helyzettel kezdődött a második félidő. Változatossabbá vált a meccs, mert az ETO játéka is veszélyesebb lett, igaz Wurmbrand csaknem kétgólosra növelte a Rapid előnyét, a másik oldalon viszont Bumba vétette el kicsivel a kaput. A hajrában ismét villant az első gól szerzője, ezzel már a hazaiak álltak továbbjutásra. Az utolsó percekre Piscsur és Huszár is beállt, rákapcsolt az ETO, akadt is lehetősége az egyenlítésre, de nem sikerült a győrieknek a kapuba találniuk.