Közel volt a csoda, emelt fővel búcsúzott a kupától az ETO - videóval!
Hősiesen játszott, de nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörébe az ETO FC, mivel a selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely 3-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.
Ouro (feketében) volt a győriek egyik legjobba a Rapid elleni visszavágón.
Fotó: Csapó Balázs
Rapid Wien–ETO FC 2–0 (1–0)
Konferencia-liga, rájátszáskör, második mérkőzés. Bécs, 22.250 néző. V.: Lukjancukas (litván).
Rapin Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahoussou, 94.) – Antiste, Mbuyi (Kara, 84.). Vezetőedző: Peter Stöger.
ETO: Petrás – Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Abrahamsson (Urblik, 65.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár, 82.), Ouro (Piscsur, 82.), Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gsz.: Mbuyi (7., 81.).
7. p: Wurmbrand jobb oldali beadását követően Seidl 16 m-ről, középről lőtt laposan kapura, Petrás ugyan hárított, de a róla kipattanó labdát Mbuyi pár lépésről a hálóba vágta. 1–0.
81. p: Oszrák bedobás után Mbuyi kapott nagyszerű kiugratást, aki Csingert megkerülve, az ötös sarkáról a bal sarokba helyezett. 2–0.
Győrben nagyszerű mérkőzésen 2–1-re győzött az ETO, így bár tisztában volt mindenki azzal, hogy az osztrák gárda a magasabban jegyzett alakulat, az előny tudatában a győri együttes és szurkolói is bizakodva indulhattak el a bécsi „kiruccanásra”, hiszen már egy döntetlen is a győriek Konferencia-liga-főtáblás szereplését jelentette volna. Gondot okozott azonban, hogy az odavágón megsérült a győri védelem közepének egyik biztos pontja Miljan Krpic, ráadásként az ugyanezen a poszton bevethető Deian Boldorra sem számíthatott a visszavágón Borbély Balázs vezetőedző. (Rajtuk kívül, szintén sérülésük miatt, Bánáti Kevin és Nfansu Njie sem tarthatott a kerettel Bécsbe.) Kérdés volt, ki helyettesíti a szerb–magyar kettős állampolgárságú belső védőt, s egyáltalán a már megszokott négyvédős rendszerben, vagy netán megerősített hátvédsorral küldi pályára „fiait” a győri vezetőedző. Nos, Krpic helyén a svéd Abrahamsson kezdett, s maradt a jól bevált négyvédős felállás.
Már húsz perccel a mérkőzés kezdése előtt nagyszerű volt a hangulat a Rapid 24 ezer fős stadionjában, amelyet teljesen megtöltöttek a drukkerek. Közülük nagyjából 1800-an érkeztek Győrből buzdítani a kedvenceket és kis létszámuk ellenére egyáltalán nem vallottak szégyent a szurkolói „hangpárbajban”.
Megilletődöttség nélkül kezdtek a győriek, de az első komolyabb támadásából gólt szerzett a nagy iramban játszó hazai csapat, amivel le is dolgozta a hátrányát a Rapid. A találat után visszavett a tempóból az osztrák gárda, igaz komolyabb helyzet nélkül, de jól járatta az ETO a labdát. A félidő derekán megélénkült a játék, a győriek többször is eljutottak a kapuig, igaz a hazai támadásokban is benne volt a gólveszély, Petrásnak többször is közbe kellett avatkoznia. Izgalmas lett a játékrész hajrája, a ráadásban ugyanis egy győri – igaz lesgyanús – támadás végén Bumba lőtt parádés mozdulattal 11 m-ről kapura, Hedl azonban bravúrral szögletre ütötte a labdát.
A szünetben Tóth R. váltotta a vállát fájlaló Vladoiut. Osztrák, majd magyar kimaradt helyzettel kezdődött a második félidő. Változatossabbá vált a meccs, mert az ETO játéka is veszélyesebb lett, igaz Wurmbrand csaknem kétgólosra növelte a Rapid előnyét, a másik oldalon viszont Bumba vétette el kicsivel a kaput. A hajrában ismét villant az első gól szerzője, ezzel már a hazaiak álltak továbbjutásra. Az utolsó percekre Piscsur és Huszár is beállt, rákapcsolt az ETO, akadt is lehetősége az egyenlítésre, de nem sikerült a győrieknek a kapuba találniuk.
Rapid Wien-ETO FC, Konferencia-liga-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Az ETO hősiesen küzdve, emelt fővel búcsúzott a Konferencia-ligától.
Rapid Wien-ETO FC 2-0 - Helyszíni képgaléria, videó
Továbbjutott 3–2-es összesítéssel a Rapid Wien.
„Keresem a szavakat. Egyik szemem sír, a másik nevet, mert egy olyan bravúrt tudtunk bemutatni az európai porondon, ami szerintem példaértékű, de bosszantó, hogy ott voltunk a még nagyobb siker kapujában, de az utolsó kilencven perc sajnos nem sikerült. Én személy szerint még ilyet nem tapasztaltam, de számítottunk rá, hogy nyomni fog a Rapid. Az ellenfél olyan tempót diktált, főleg a meccs eljén, amit nehezen vettünk fel, s a meccs végén is okozott elég sok problémát. Örülök azért, hogy a szurkolóinknak tudtunk mutatni egy olyan csapategységet, összetartást, amit folyamatosan visszakapunk tőlük, ami szintén példaértékű. Bizom benne, hogy ehhez hasonló a klub történetében még sokszor elő fog fordulni” – nyilatkozta a csereként kiválóan teljesítő fiatal Tóth Rajmund a meccset követőemn az M4 Sport kamerája előtt.
A mérkőzés összefoglalója:
