Közel volt a csoda, emelt fővel búcsúzott a kupától az ETO - videóval!
Hősiesen játszott, de nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörébe az ETO FC, mivel a selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely 3-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.
Ouro (feketében) volt a győriek egyik legjobba a Rapid elleni visszavágón.
Fotó: Csapó Balázs
Rapid Wien–ETO FC 2–0 (1–0)
Konferencia-liga, rájátszáskör, második mérkőzés. Bécs, 22.250 néző. V.: Lukjancukas (litván).
Rapin Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahoussou, 94.) – Antiste, Mbuyi (Kara, 84.). Vezetőedző: Peter Stöger.
ETO: Petrás – Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Abrahamsson (Urblik, 65.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár, 82.), Ouro (Piscsur, 82.), Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gsz.: Mbuyi (7., 81.).
7. p: Wurmbrand jobb oldali beadását követően Seidl 16 m-ről, középről lőtt laposan kapura, Petrás ugyan hárított, de a róla kipattanó labdát Mbuyi pár lépésről a hálóba vágta. 1–0.
81. p: Oszrák bedobás után Mbuyi kapott nagyszerű kiugratást, aki Csingert megkerülve, az ötös sarkáról a bal sarokba helyezett. 2–0.
Győrben nagyszerű mérkőzésen 2–1-re győzött az ETO, így bár tisztában volt mindenki azzal, hogy az osztrák gárda a magasabban jegyzett alakulat, az előny tudatában a győri együttes és szurkolói is bizakodva indulhattak el a bécsi „kiruccanásra”, hiszen már egy döntetlen is a győriek Konferencia-liga-főtáblás szereplését jelentette volna. Gondot okozott azonban, hogy az odavágón megsérült a győri védelem közepének egyik biztos pontja Miljan Krpic, ráadásként az ugyanezen a poszton bevethető Deian Boldorra sem számíthatott a visszavágón Borbély Balázs vezetőedző. (Rajtuk kívül, szintén sérülésük miatt, Bánáti Kevin és Nfansu Njie sem tarthatott a kerettel Bécsbe.) Kérdés volt, ki helyettesíti a szerb–magyar kettős állampolgárságú belső védőt, s egyáltalán a már megszokott négyvédős rendszerben, vagy netán megerősített hátvédsorral küldi pályára „fiait” a győri vezetőedző. Nos, Krpic helyén a svéd Abrahamsson kezdett, s maradt a jól bevált négyvédős felállás.
Már húsz perccel a mérkőzés kezdése előtt nagyszerű volt a hangulat a Rapid 24 ezer fős stadionjában, amelyet teljesen megtöltöttek a drukkerek. Közülük nagyjából 1800-an érkeztek Győrből buzdítani a kedvenceket és kis létszámuk ellenére egyáltalán nem vallottak szégyent a szurkolói „hangpárbajban”.
Megilletődöttség nélkül kezdtek a győriek, de az első komolyabb támadásából gólt szerzett a nagy iramban játszó hazai csapat, amivel le is dolgozta a hátrányát a Rapid. A találat után visszavett a tempóból az osztrák gárda, igaz komolyabb helyzet nélkül, de jól járatta az ETO a labdát. A félidő derekán megélénkült a játék, a győriek többször is eljutottak a kapuig, igaz a hazai támadásokban is benne volt a gólveszély, Petrásnak többször is közbe kellett avatkoznia. Izgalmas lett a játékrész hajrája, a ráadásban ugyanis egy győri – igaz lesgyanús – támadás végén Bumba lőtt parádés mozdulattal 11 m-ről kapura, Hedl azonban bravúrral szögletre ütötte a labdát.
A szünetben Tóth R. váltotta a vállát fájlaló Vladoiut. Osztrák, majd magyar kimaradt helyzettel kezdődött a második félidő. Változatossabbá vált a meccs, mert az ETO játéka is veszélyesebb lett, igaz Wurmbrand csaknem kétgólosra növelte a Rapid előnyét, a másik oldalon viszont Bumba vétette el kicsivel a kaput. A hajrában ismét villant az első gól szerzője, ezzel már a hazaiak álltak továbbjutásra. Az utolsó percekre Piscsur és Huszár is beállt, rákapcsolt az ETO, akadt is lehetősége az egyenlítésre, de nem sikerült a győrieknek a kapuba találniuk.
Fotók: Csapó Balázs
Az ETO hősiesen küzdve, emelt fővel búcsúzott a Konferencia-ligától.
Rapid Wien-ETO FC 2-0 - Helyszíni képgaléria, videó
Továbbjutott 3–2-es összesítéssel a Rapid Wien.
„Keresem a szavakat. Egyik szemem sír, a másik nevet, mert egy olyan bravúrt tudtunk bemutatni az európai porondon, ami szerintem példaértékű, de bosszantó, hogy ott voltunk a még nagyobb siker kapujában, ám az utolsó kilencven perc sajnos nem sikerült. Én személy szerint még ilyet nem tapasztaltam, de számítottunk rá, hogy ennyire nyomni fog a Rapid. Az ellenfél olyan tempót diktált, főleg a meccs eljén, amit nehezen vettünk fel, s a meccs végén is okozott elég sok problémát. Örülök azért, hogy a szurkolóinknak tudtunk mutatni egy olyan csapategységet, összetartást, amit folyamatosan visszakapunk tőlük, ami szintén példaértékű. Bizom benne, hogy ehhez hasonló a klub történetében még sokszor előfordul” – nyilatkozta a csereként kiválóan teljesítő fiatal Tóth Rajmund a meccset követően az M4 Sport kamerája előtt.
A mérkőzés összefoglalója:
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a vezetőedzők értékelték a találkozót:
Borbély Balázs: Sok sikert kívánok a Rapidnak a csoportkörben. Izgalmas mérkőzést játszottunk. Készültünk, amennyire tudtunk. Tudtuk, hogy intenzív lesz az eleje, szerettük volna átvészelni, de sajnos ez nem sikerült. Ahogy teltek a percek, sikerült felvennünk a ritmust és a játék intenzitását. Merészebben játszottunk, már tudtunk az ellenfél térfelén labdát szerezni, tudtunk helyzeteket és veszélyes szituációkat kialakítani. Bumbának volt egy nagy helyzete, amit bravúrosan tudott védeni az ellenfél kapusa.
A második félidő úgy vélem, kiegyenlített volt. A Rapid talán picit veszélyesebb volt a kapura, de nagyobb gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. Aztán megint jött egy elkerülhető hiba, ami bosszantó. Nem is helyzetből, hanem csak egy felesleges eladott labdából kaptunk gólt. Tíz perc maradt hátra a kapott gól után. Próbáltunk belecserélni a mérkőzésbe, leegyszerűsíteni a játékot, minél hamarabb az ellenfél tizenhatosához érni, De a bécsi Rapid van olyan tapasztalt, hogy ezt át tudta vészelni és tudta kontrollálni a mérkőzést.
Újságírói kérdésre az ETO FC vezetőedzője elmondta, hogy pillanatnyilag fájó a vereség, de visszanézve az európai szereplést rengeteget és jól dolgoztak, az egész várost maguk mellé állították. Szinte minden mérkőzésen megpróbálták a legjobbat kihozni magukból és a szívüket-lelküket beletették.
„Holnap újra feljön a nap, vasárnap bajnoki mérkőzés van, össze kell szednünk magunkat fizikálisan és fejben, majd menni tovább.”
Borbély elárulta, hogy ilyen publikum előtt nagyon nehéz volt játszaniuk, a fiatal keret nehezen kezelte a helyzetet. Úgy véli, jelenleg reális eredmény, hogy háromszor kaptak ki idegenben és háromszor nyertek otthon. Ebből tanulnak és megpróbálnak a jövőben pontokat hozni és nem kikapni.
A legnagyobb pozitívumként említette, hogy két mérkőzésen vesztes helyzetből tudtak kijönni. Arról, hogy a rotációt a sérültek miatt kevésbé tudta megoldani, úgy nyilatkozott: ezek mind csak feltételezések.
A Rapid elleni mérkőzésen két esetben kellett kényszerű cserét végrehajtania: Vladuiu válla és Abrahamsson hajlítója sérült.
A vezetőedző a korábban kiesett játékosokról is nyilatkozott: Krpicre 4-5 hét pihenő vár, Bánáti csak a válogatott szünet után játszhat, Megyeri pedig legelőbb októberben lesz elérhető. Biztató hír, hogy Njie és Boldor a jövő héten játszhatnak.
Peter Stöger: nagyon elégedett vagyok a továbbjutással . Ez nagyon fontos volt a szezon előtt. A szoros meccs nem volt meglepő, a győriek minden csapatnak megnehezítették volna a dolgát. A két meccset nézve megérdemeltük a továbbjutást, nagyon örülünk a győzelemnek.
