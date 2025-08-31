Fontos korlátozások lépnek életbe vasárnaptól a maratoni vb miatt Győrben

Az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság sikeres megrendezése érdekében, a verseny alatt a következő változások, korlátozások lépnek életbe. Íme a részletek:

2025. augusztus 31. (vasárnap) 6:00-tól, 2025. szeptember 7. (vasárnap) 21:00-ig

a Széchenyi István Egyetem parkolói közül, a kollégium mögötti parkoló alsó és parkolók mindegyike, a Mobilis Interaktív Élményközpont előtti parkoló, az Egyetemi kosárlabda csarnok előtti parkoló, valamint a P2 parkolók a Világbajnokság hivatalos parkolóiként működnek, azaz csak megfelelő belépő jogosultsággal (parkoló matricával) vehetők igénybe. Kérik, hogy figyeljenek, hogy a Vásárhelyi Pál utca ezen szakaszán 20 km/óra sebességkorlátozó zóna van érvényben.

A versenyzői és a nézői terület az Aranypart I. Szabad strand területén lesz kialakítva, így a Vásárhelyi Pál utcában megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalom várható.

A verseny rendjét biztonsági szolgálat és a rendezvényszervező szervek biztosítási metód felügyelik. A nézők a számukra kijelölt területen léphetnek be a rendezvény területére. A belépés ingyenes, ám a sportrendezvény, sportrendezvények biztonságára vonatkozó előírásokat be kell tartani. A Jedlik híd, kerékpáros sávjai közül, a folyó felőli, belvárosi oldalra eső sáv lezárásra kerül a kerékpáros forgalom elől, csak gyalogosan tudják használni.

2025. szeptember 4–7. között (csütörtök, péntek, szombat és vasárnap napokon)

a várható nézőszám és szurkolás miatt a Jedlik híd közúti forgalom időszakosan feltartóztatásra kerül, jelzőőrök irányítása mellett a verseny rajtok időpontjai körül. Egy-egy ilyen leállítás kb. 10–15 percet vesz igénybe. A hídpályán 30 km/óra sebességkorlátozás lesz érvényben a verseny alatt. A tömegközlekedést egyébként ezek a korlátozások nem érintik.

A feltüntetett időszak alatt (2025.09.04–07.) a győri Jedlik híd melletti szabad terület szurkolói, nézői parkolóként a Püspöki híd melletti murvás parkoló áll rendelkezésre.