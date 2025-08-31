augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Fontos korlátozások lépnek életbe vasárnaptól a maratoni vb miatt Győrben

Címkék#Győr#forgalomkorkátozás#ICF Kajak-Kenu Maraton Vb

Fontos korlátozásokra hívja fel a figyelmet az ICF Kajak-Kenu Maraton Vb. Győrben vasárnaptól egészen szeptember 7-ig kell számítani korlátozásokra.

Kisalföld.hu
Fontos korlátozások lépnek életbe vasárnaptól a maratoni vb miatt Győrben

Az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság sikeres megrendezése érdekében, a verseny alatt a következő változások, korlátozások lépnek életbe. Íme a részletek:

2025. augusztus 31. (vasárnap) 6:00-tól, 2025. szeptember 7. (vasárnap) 21:00-ig

a Széchenyi István Egyetem parkolói közül, a kollégium mögötti parkoló alsó és parkolók mindegyike, a Mobilis Interaktív Élményközpont előtti parkoló, az Egyetemi kosárlabda csarnok előtti parkoló, valamint a P2 parkolók a Világbajnokság hivatalos parkolóiként működnek, azaz csak megfelelő belépő jogosultsággal (parkoló matricával) vehetők igénybe. Kérik, hogy figyeljenek, hogy a Vásárhelyi Pál utca ezen szakaszán 20 km/óra sebességkorlátozó zóna van érvényben.

A versenyzői és a nézői terület az Aranypart I. Szabad strand területén lesz kialakítva, így a Vásárhelyi Pál utcában megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalom várható.

A verseny rendjét biztonsági szolgálat és a rendezvényszervező szervek biztosítási metód felügyelik. A nézők a számukra kijelölt területen léphetnek be a rendezvény területére. A belépés ingyenes, ám a sportrendezvény, sportrendezvények biztonságára vonatkozó előírásokat be kell tartani. A Jedlik híd, kerékpáros sávjai közül, a folyó felőli, belvárosi oldalra eső sáv lezárásra kerül a kerékpáros forgalom elől, csak gyalogosan tudják használni.

2025. szeptember 4–7. között (csütörtök, péntek, szombat és vasárnap napokon)
a várható nézőszám és szurkolás miatt a Jedlik híd közúti forgalom időszakosan feltartóztatásra kerül, jelzőőrök irányítása mellett a verseny rajtok időpontjai körül. Egy-egy ilyen leállítás kb. 10–15 percet vesz igénybe. A hídpályán 30 km/óra sebességkorlátozás lesz érvényben a verseny alatt. A tömegközlekedést egyébként ezek a korlátozások nem érintik.

A feltüntetett időszak alatt (2025.09.04–07.) a győri Jedlik híd melletti szabad terület szurkolói, nézői parkolóként a Püspöki híd melletti murvás parkoló áll rendelkezésre.

2025. szeptember 6. (szombat) 7:00-tól, 2025. szeptember 7. (vasárnap) 17:00-ig
szintén ingyenes nézői parkolóként fog működni a Széchenyi István Egyetem Science Park (egyetemi kocka) hátsó, murvás parkolója is. Ezeket a parkolókat a Győr Város felől biztosított irányból érkezők a menekülési és annak szabályai szerint lehet a térségben megközelíteni.

Egyéb parkolóhelyek:
    •    A Töltésszer utca (Aranypart, Malom liget) melletti murvás parkoló
    •    Jedlik híd északi szakasza közlekedési szabályok betartása mellett szabadon áll rendelkezésre, ugyanakkor javasoljuk inkább a Püspöki híd melletti murvás parkolót.

A Győri Vizisport Egyesület, Kajak-Kenu Csónakházának parkolója a sportági rendezvények miatt lezárásra kerül.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu