augusztus 19., kedd

Huba névnap

26°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu-vb

1 órája

Kopasztól aranyérem várható, szerdán rajt Milánóban

Címkék#Kopasz Bálint#Patent Győr#kajakos

Kisalföld.hu
Kopasztól aranyérem várható, szerdán rajt Milánóban

Huszonhét plusz nyolc versenyző képviseli Magyarországot a szerdán kezdődő milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságon. Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya nyolc-tíz éremre, közte négy-öt aranyra, míg a kenusokat irányító ifjabb Foltán László hat dobogós helyezésre számít csapatától.

A kajakosok két helyszínen, Dunavarsányban és Szolnokon hangoltak az év fő versenyére.

Férfi K-1 1000 méteren a tokiói bajnok Kopasz Bálint (Patent Győr) ezúttal is esélyesként száll vízre, a kapitány azonban emlékeztetett, hogy nagyon erős és sűrű a mezőny ebben a számban.

A 200 méter egyesben induló Takács Kincső  (Patent Győr) számára a hetedik hely előrelépést jelentene és Adolf is jobb helyezést érhet el az Eb-n szerzett hetediknél.  


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu