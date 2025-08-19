Kopasztól aranyérem várható, szerdán rajt Milánóban

Huszonhét plusz nyolc versenyző képviseli Magyarországot a szerdán kezdődő milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságon. Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya nyolc-tíz éremre, közte négy-öt aranyra, míg a kenusokat irányító ifjabb Foltán László hat dobogós helyezésre számít csapatától.

A kajakosok két helyszínen, Dunavarsányban és Szolnokon hangoltak az év fő versenyére.

Férfi K-1 1000 méteren a tokiói bajnok Kopasz Bálint (Patent Győr) ezúttal is esélyesként száll vízre, a kapitány azonban emlékeztetett, hogy nagyon erős és sűrű a mezőny ebben a számban.

A 200 méter egyesben induló Takács Kincső (Patent Győr) számára a hetedik hely előrelépést jelentene és Adolf is jobb helyezést érhet el az Eb-n szerzett hetediknél.



