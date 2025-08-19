19 perce
Kopasz gyomra rendbe jött - győri érmet is vár a kapitány
Szerdán kezdődik milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság. Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya nyolc-tíz éremre, közte négy-öt aranyra, míg a kenusokat irányító ifjabb Foltán László hat dobogós helyezésre számít csapatától. A győri Kopasz Bálinttól érmet vár a kapitány.
A kajakosok két helyszínen, Dunavarsányban és Szolnokon hangoltak az év fő versenyére, és Tóth Dávid szerint sikerült előrelépniük a júniusi, racicei Európa-bajnokság óta.
„Nyilván más nemzetek versenyzői is így vannak ezzel. A mi célunk az, hogy hasonló sikereket érjünk el, mint a kontinensviadalon” – mondta az MTI-nek a szakember. A szakág képviselői Csehországban hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtöttek.
Az Eb-hez képest három változás történt a csapatban. A férfi négyes az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállításban fog versenyezni, míg K-2 500 méteren Kurucz Levente mögé Nádas Bence került a hajóba. Női K-1 200-on - miután Lucz Anna az időrend miatt most nem tud duplázni és inkább a párosra fókuszál - a sérülése után az ob-n visszatért Gazsó Alida Dóra indul.
„Dorkának nem a kétszáz méter a specialitása, ezzel együtt bízom benne, hogy helyt tud állni, bejut a döntőbe és minél előrébb végez. A műtött lába már százszázalékos, de a formája még nem az, mivel két hónapot ki kellett hagynia” – jegyezte meg a kapitány.
Csikós Zsóka az Eb-hez hasonlóan – amelyen három aranyérmet szerzett – a vb-n is triplázni fog, 500, 1000 és 5000 méter egyesben is rajthoz áll.
„Ha az időt tekintve hasonlóan jó eredményt tud majd hozni, mint az Eb-n, akkor az olimpiai számban, ötszázon beleszólhat a dobogós helyek sorsába. Semmiképpen nem várok tőle olyan szereplést, mint Racicében, nem is akarok terhet tenni a vállára. Önfeledt és sikeres versenyzést kívánok neki és azt, hogy élete első felnőtt világbajnokságáról pozitív élményekkel térjen haza” – fogalmazott Tóth Dávid, kiemelve, hogy ezúttal ausztrál, új-zélandi, kínai riválisok is találhatók a mezőnyben, tehát a szolnoki sportolónak most jóval nehezebb dolga lesz.
Kopasz esélyesként a hajóban
Férfi K-1 1000 méteren a tokiói bajnok Kopasz Bálint ezúttal is esélyesként száll vízre, a kapitány azonban emlékeztetett, hogy nagyon erős és sűrű a mezőny ebben a számban.
„Nem lehet már úgy kilógni a mezőnyből, mint ahogy Bálint azt korábban jó párszor megtette. Az Eb előtt volt egy gyomorproblémája, amiből szerencsére kijött és remélem, hogy a vb-n aranyéremre tudja váltani a jó formáját” – mondta.
Egy századon múlt az ezüst - Kopasz bronzérmes a királyszámban, Takács negyedik
A további egyes indulók közül a szakember szerint a sprinter Csizmadia Kolos akár az éremért is versenyben lehet, míg az 500-on és 5000-en érdekelt Varga Ádám egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és Olaszországba is világbajnoki címért utazik.
„Nem hiszem, hogy terhet teszek rá azzal, ha kijelentem, ötszázon abszolút aranyesélyes. Ötezren az Eb-től eltérően most lesz futószakasz, ami nem a kedvence, de gyakorolta” – fejtette ki.
Ami a csapathajókat illeti, a kapitány szerint az újonnan alakult Kurucz, Nádas, illetve a Kiss Blanka, Lucz kettős is képes lehet érmet szerezni. Előbbi egységgel kapcsolatban kiemelte Nádas Bence univerzalitását, aki a megszokott sztrók pozíció helyett most hátul ül, míg a nők esetében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár ausztrál és új-zélandi hajóval bővül a vetélytársak sora, akár előrébb is léphetnek majd a Racicében elért harmadik helyhez képest.
Az Eb-n győztes Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese összeállítású női négyest Milánóban is dobogóra várja a kapitány. A férfi kvartett egész nyáron a vb-re készült, ezt csak a szolnoki ob törte meg, amelyen két pályát is tudtak menni versenykörülmények között.
„Ezek alapján nagyon bizakodó vagyok. Kíváncsi vagyok, mire lesznek képesek a vb-n” – mondta Tóth Dávid.
Jó formában a kenusok is
A kenusoknál ugyanaz a tíz versenyző indul a vb-n, mint az Eb-n. A kontinensviadal után egy hét pihenőt kaptak a sportolók, majd Dunavarsányban és Szegeden hangoltak az év fő megmérettetésére. A vb-n egyformán két számban is érdekelt Opavszky Réka deréksérülését és Juhász István torokgyulladását leszámítva nem hátráltatta komolyabb sérülés vagy betegség a felkészülést és a nagy meleget is tudták kezelni.
Ifjabb Foltán László az MTI-nek azt mondta, szerinte jó formában vannak a csapat tagjai, a két négyes egység „bármire esélyes” és az idén még veretlen Csorba Zsófia is favorit 5000 méteren, ahogy Adolf Balázsnak is kijöhet a lépés a leghosszabb távon. A kapitány az olimpiai számok tekintetében úgy véli, a 200 méter egyesben induló Takács Kincső számára a hetedik hely előrelépést jelentene és Adolf is jobb helyezést érhet el az Eb-n szerzett hetediknél. Párosban a Kollár Kristóf, Juhász duó az Eb-bronz után remek időket ment az edzőtáborokban is, a vk-kon remeklő, majd Racicében két bronzérmet szerző Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettőssel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: sokkal nyugodtabb, mint az Eb előtt.
„Tapasztaltabb, erősebb páros lettek, a hosszútávú építkezés szempontjából talán jól is jött ez a két bronzérem, jobb, mintha nyertek volna. Ötszázon akár győzhetnek is” - jelentette ki.
A para szakágban a 2019 és 2023 között sorozatban négyszer győztes, kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál ezúttal is favorit, rajta kívül Suba Róbert, Kiss Tibor, Kiss Erik és Dancs Gergő alkotja a férfi csapatot. A nőknél a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin, továbbá Boldizsár Dalma és Molnár Nikoletta indul.
Milánó mesterséges tava, az Idroscalo legutóbb tíz éve adott otthont vb-nek, korábban mindkét kapitány versenyzett ezen a pályán. Bár felevező sáv nincs, mindketten szép emlékeket őriznek erről a helyszínről, szerintük minden adott egy jó és reális versenyhez.
A vb eseményeit az m4sport.hu és az M4 Sport élőben közvetíti.
A szerdán kezdődő milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság programja és a magyar csapat:
- Szerda: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok, 9.00 és 13.00 óra
- Csütörtök: 200 és 500 méteres előfutamok, 9.00 óra. 200, 500 és 1000 méteres középfutamok, 13.30 óra.
- Péntek: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok, 9.00 óra. 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők, 15.00 óra.
- Szombat: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők, 9.00 óra. 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők, 14.30.
- Vasárnap: 200 és 500 méteres, valamint para döntő, 10.00 óra. 5000 méteres döntők, 14.00.