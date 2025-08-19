Kopasz gyomra rendbe jött - győri érmet is vár a kapitány

A további egyes indulók közül a szakember szerint a sprinter Csizmadia Kolos akár az éremért is versenyben lehet, míg az 500-on és 5000-en érdekelt Varga Ádám egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott és Olaszországba is világbajnoki címért utazik.

„Nem hiszem, hogy terhet teszek rá azzal, ha kijelentem, ötszázon abszolút aranyesélyes. Ötezren az Eb-től eltérően most lesz futószakasz, ami nem a kedvence, de gyakorolta” – fejtette ki.

Ami a csapathajókat illeti, a kapitány szerint az újonnan alakult Kurucz, Nádas, illetve a Kiss Blanka, Lucz kettős is képes lehet érmet szerezni. Előbbi egységgel kapcsolatban kiemelte Nádas Bence univerzalitását, aki a megszokott sztrók pozíció helyett most hátul ül, míg a nők esetében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár ausztrál és új-zélandi hajóval bővül a vetélytársak sora, akár előrébb is léphetnek majd a Racicében elért harmadik helyhez képest.

Az Eb-n győztes Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese összeállítású női négyest Milánóban is dobogóra várja a kapitány. A férfi kvartett egész nyáron a vb-re készült, ezt csak a szolnoki ob törte meg, amelyen két pályát is tudtak menni versenykörülmények között.

„Ezek alapján nagyon bizakodó vagyok. Kíváncsi vagyok, mire lesznek képesek a vb-n” – mondta Tóth Dávid.

Jó formában a kenusok is

A kenusoknál ugyanaz a tíz versenyző indul a vb-n, mint az Eb-n. A kontinensviadal után egy hét pihenőt kaptak a sportolók, majd Dunavarsányban és Szegeden hangoltak az év fő megmérettetésére. A vb-n egyformán két számban is érdekelt Opavszky Réka deréksérülését és Juhász István torokgyulladását leszámítva nem hátráltatta komolyabb sérülés vagy betegség a felkészülést és a nagy meleget is tudták kezelni.

Ifjabb Foltán László az MTI-nek azt mondta, szerinte jó formában vannak a csapat tagjai, a két négyes egység „bármire esélyes” és az idén még veretlen Csorba Zsófia is favorit 5000 méteren, ahogy Adolf Balázsnak is kijöhet a lépés a leghosszabb távon. A kapitány az olimpiai számok tekintetében úgy véli, a 200 méter egyesben induló Takács Kincső számára a hetedik hely előrelépést jelentene és Adolf is jobb helyezést érhet el az Eb-n szerzett hetediknél. Párosban a Kollár Kristóf, Juhász duó az Eb-bronz után remek időket ment az edzőtáborokban is, a vk-kon remeklő, majd Racicében két bronzérmet szerző Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettőssel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: sokkal nyugodtabb, mint az Eb előtt.

„Tapasztaltabb, erősebb páros lettek, a hosszútávú építkezés szempontjából talán jól is jött ez a két bronzérem, jobb, mintha nyertek volna. Ötszázon akár győzhetnek is” - jelentette ki.

A para szakágban a 2019 és 2023 között sorozatban négyszer győztes, kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál ezúttal is favorit, rajta kívül Suba Róbert, Kiss Tibor, Kiss Erik és Dancs Gergő alkotja a férfi csapatot. A nőknél a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin, továbbá Boldizsár Dalma és Molnár Nikoletta indul.

Milánó mesterséges tava, az Idroscalo legutóbb tíz éve adott otthont vb-nek, korábban mindkét kapitány versenyzett ezen a pályán. Bár felevező sáv nincs, mindketten szép emlékeket őriznek erről a helyszínről, szerintük minden adott egy jó és reális versenyhez.

A vb eseményeit az m4sport.hu és az M4 Sport élőben közvetíti.

A szerdán kezdődő milánói gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság programja és a magyar csapat: