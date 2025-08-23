augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Kopasz Bálint történelmi tette: háromszoros világbajnok a királyszámban – videók

Címkék#győri#Kopasz Bálint#királyszám#Patent VSE#világbajnokság

Történelmi tettet hajtott végre a győri kajakos. Kopasz Bálint a klasszikus kajak egyes 1000 méteren harmadszor nyert világbajnokságot, ő az első magyar, aki erre képes volt.

Kisalföld.hu

Kopasz Bálint, a győri Patent VSE versenyzője aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Ezzel ő az első magyar, aki háromszor is megnyerte a királyszámot. Már az előfutamban látszott, hogy jó formában van az olimpiai bajnok.

Kopasz Bálint
Kopasz Bálint első magyarként nyert három vb-aranyat kajak egyes 1000 méteren.
Fotó: Czeglédi Zsolt

A szombat délutáni döntőkben további három érmet szereztek a magyarok: nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

A 28 éves Kopasz nagyszerű hajrával diadalmaskodott, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka. A döntőt – szokás szerint – a címvédő portugál Fernando Pimenta kezdte a legjobban, Kopasz sokáig a párosban ötkarikás bajnok ausztrál Thomas Greennel vívott nagy csatát a második-harmadik helyen. Kopasz még 750 méternél is csak a harmadik helyen lapátolt, de aztán újabb sebességi fokozatba kapcsolt és elment Green, majd az elfáradó Pimenta mellett, a célba pedig 18 századmásodperces előnnyel ő érkezett elsőként. Az olimpiai bajnok cseh Josef Dostal – aki tavaly, Párizsban megelőzte a magyarokat – ezúttal negyedikként zárt.

KOPASZ Bálint
A győriek olimpiai bajnokának a kajak egyes 1000 méteres számban ebből a nemesfémből már három van a világbajnokságokról.
Fotó: Czeglédi Zsolt

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenus kvartett szinte végig vezetve győzött 500 méteren, így Magyaroroszág 2007 után ünnepelhet ismét világbajnoki címet ebben a számban.

 

Kopasz Bálintnak édesanyja – egyben edzője – Demeter Irén gratulált elsőként

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu