Kopasz Bálint történelmi tette: háromszoros világbajnok a királyszámban – videók

Kopasz Bálint, a győri Patent VSE versenyzője aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Ezzel ő az első magyar, aki háromszor is megnyerte a királyszámot. Már az előfutamban látszott, hogy jó formában van az olimpiai bajnok.

Kopasz Bálint első magyarként nyert három vb-aranyat kajak egyes 1000 méteren.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A szombat délutáni döntőkben további három érmet szereztek a magyarok: nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

A 28 éves Kopasz nagyszerű hajrával diadalmaskodott, így 2019 és 2022 után harmadszor nyerte meg a királyszámot, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka. A döntőt – szokás szerint – a címvédő portugál Fernando Pimenta kezdte a legjobban, Kopasz sokáig a párosban ötkarikás bajnok ausztrál Thomas Greennel vívott nagy csatát a második-harmadik helyen. Kopasz még 750 méternél is csak a harmadik helyen lapátolt, de aztán újabb sebességi fokozatba kapcsolt és elment Green, majd az elfáradó Pimenta mellett, a célba pedig 18 századmásodperces előnnyel ő érkezett elsőként. Az olimpiai bajnok cseh Josef Dostal – aki tavaly, Párizsban megelőzte a magyarokat – ezúttal negyedikként zárt.

A győriek olimpiai bajnokának a kajak egyes 1000 méteres számban ebből a nemesfémből már három van a világbajnokságokról.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenus kvartett szinte végig vezetve győzött 500 méteren, így Magyaroroszág 2007 után ünnepelhet ismét világbajnoki címet ebben a számban.

Kopasz Bálintnak édesanyja – egyben edzője – Demeter Irén gratulált elsőként