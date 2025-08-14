12 órája
Konferencia-liga: ETO FC–AIK 2-0
Konferencia-liga, harmadik selejtezőkör, második mérkőzés
Fotók: Csapó Balázs
ETO FC–AIK 2-0 (1-0)
Győr, ETO Park. Játékvezetők: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) - belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Anton (Bánáti, 80.), Vitális – Gavrics (Tóth R., 80.), Ouro (Boldor, 86.), Bumba (Piscsur, 94.) – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71,), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
Gólszerző: Gavrics (34.), Anton (60.)
PERCRŐL PERCRE
90+7. perc: Feljön Nordfeldt is a szöglethez, de felszabadítanak a győriek. Aztán egy bedobást még enged Visser, majd lefújja a meccset. Két góllal nyert az ETO, így összesítésben 3-2-vel jut tovább a Konferencia-liga rájátszásába. Köszönjük a figyelmüket!
90+6. perc: Guidetti lövése elakad egy győri védőben, a kipattanót Edh lövi el 16 méterről. A felső lécről pattan a labda Petrás lábára, és onnan szögletre. Valamit vizsgálnak közben.
90+4. perc: Piscsur Bumbát vátja. Bumba előzőleg megkapta a csapatkapitányi karszalagot Antontól, most továbbadja Boldornak.
90+2. perc: Csongvai szöglete után Benkovic fejel. Petrás nagyot véd: a bal sarokból tornázza ki a labdát szögletre. Az újabb szögletet kiöklözi a győri kapus.
90+2. perc: Besirovic lövése Vladoiuról pattan szögletre.
90+1. perc: A hosszabbítás hat perc.
89. perc: Petrás szedi fel a labdát Guidetti elől.
88. perc: Vitális lövését blokkolja a stockholmi védelem.
87. perc: A vendégek újabb cseréje: Hansen helyett Fesshaie a pályán.
86. perc: Most már tényleg lejön a páyáról Ouro. Boldor érkezik. Cseréhez készül az AIK is.
80. perc: Győri cserék: Ouro helyére jön Bánáti, Tóth Rajmund pedig Gavricsot váltja. Antont kell közben ápolni, de nem tudja folytatni, így változik a dolog: Ouro marad, Anton hagyja el a pályát.
78. perc: Tychosen helyére Eskil Edh áll be.
77. perc: Ouro 13 méterről gurítja a labdát kapu mellé.
75. perc: Bumba lövése Papagiannopoulosról pattan ki. Sokan kiáltanak kezezést, de nincs tizenegyes. Joggal.
74. perc: Csongvai 16 méterről a labdafogó háló felső részére lövi a labdát.
71. perc: Most jönnek az AIK cseréi: Ayari helyére Hove, Flataker helyére Guidetti, Celina helyére pedig Ali áll be.
70. perc: Ivószünet és hármas csere a vendégeknél.
67. perc: Anton ível a kapu elé egy szabadrúgást balról, Benbouali fejel közelről kapu fölé.
62. perc: Svéd kontra végén Besirovic belsővel lő 14 méterről. Petrás véd.
61. perc: Az UEFA hivatalos oldala és a Nemzeti Sport is Csongvai öngóljának írja a találatot. A lényeg: ezzel az eredménnyel továbbjutásra áll az ETO.
60. perc: GÓÓÓL! Anton bal oldali szöglete után a labda Csongvairól pattan a kapu bal oldalába. 2-0
59. perc: Bumba remek labdát kap a bal oldalon, és középre passzol. Benbouali elől szögletre mentenek a vendégek.
54. perc: Benbouali is sárgát kap. Hansent találta fejen.
51. perc: Salétros a jobb alsót veszi célba, de erre Petrás is számít, és kiüti szögletre a labdát.
50. perc: Csinger lerántja Benkovicot az ötös előterében egy szöglet után. Sárga lap és tizenegyes a játékvezetői ítélet.
49. perc: Celina kap labdát a tizenhatoson belül, kapura fordul és lő. Vladoiu szögletre blokkol.
46. perc: Folytatódik a mérkőzés a második félidővel. Csere egyik oldalon sem volt.
45+6. perc: Vége az első félidőnek.
45+5. perc: Flataker 13 méteres, lapos lövését védi Petrás.
45+2. perc: Csongvai bal oldali szöglete után a győri kapuba kerül a labda, de úgy, hogy Benkovic a fejese előte lerántotta Csingert. Szabadrúgás kifelé.
45+1. perc: Anton kap sárgát reklamálásért. Öt perc a hosszabbítás.
44. perc: Bumbát becsúszva szereli Csongvai. Úgy néz ki, meghúzódott a korábbi fehérvári játékos. Némi ápolás után bicegve hagyja el a pályát.
43. perc: Újabb sárga a vendégeknek: a Bumbát felrúgó Tychosen kapja.
42. perc: Anton szabadrúgása elszáll a kapu fölött.
40. perc: Besirovic húzza vissza Anton mezét. Besirovic sárgát kap. A játékvezetői csapat büntetőt ítél, de a szabálytalanság nem sokkal a tizenhatoson kívül történt. A VAR felülbírálja a döntést, így szabadrúgással jöhet az ETO 17 méterről.
39. perc: Megint egy remek szögletvariáció győri oldalról: Anton beadását Stefulj kapásból küldi a bal alsó felé. Bravúrral véd a kapus.
37. perc: Hansen orráról pattan a labda szögletre Vladiou beadása után. Ápolni kell a vendégek védőjét.
36. perc: Anton balról felívelt szabadrúgása után csak nehezen sikerül tisztáznia a svédek védelmének. Egész pontosan Nordfeldt húzza le a labdát a magasból az ötös vonalán.
34. perc: GÓÓÓL! Stefulj ível balról a kapu elé, ahol Gavrics érkezik, és a védőjét megelőzve hét méterről kapásból a kapu jobb oldalába lő. 1-0
32. perc: Vitálison löknek egyet, amikor épp lőni készül, a labda így is Benboualihoz kerül, de nem találja el jól 13 méterről, így a labda a kapu mellé megy.
27. perc: Celina lapos lövése Petrásé.
26. perc: Celina pattan le Vladoiuról a tizenhatoson belül. Nem történt szabálytalanság.
21. perc: Vitális becsúszása Besirovic lábát találja el: sárga lap a győri játékosnak. Az egykori mezőkövesdi Besirovicot pedig ápolni kell. És ha már így alakult, a játékvezető ivószünetet rendel el.
19. perc: Bumba balról, 17 méterről lő. Ebben sem volt elégg erő, így simán véd Nordfeldt.
17. perc: Anton szöglete után Ouro lövését blokkolják.
14. perc: Anton is lapos lövéssel próbálkozik, ő a bal oldalról, 24 méterről . Ezzel a lövéssel nincs dolga a stockholmi kapusnak, mert a labda elmegy a kapu mellett.
12. perc: Vitális lő jobbról, 21 méterről. A laposan meglőtt labdát Nordfeldt megfogja.
8. perc: Ouro lövését szögletre blokkolja az AIK védelme. Beszorítja alaposan a győri csapat a vendégeket a kapujuk elé.
6. perc: Bumba lövi a labdát a kapu elé, Benboulai épp csak bele tud érni, Nordfeltnek kell végül védenie a bal alsó saroknál.
4. perc: Jobbról érkezik a felívelés a vendég kapu előterébe, Benboualin átpattan, a bal oldalon érkező Bumba éles szögből, öt méterről lő. A kapufáról jön ki a labda.
1. perc: A mérkőzés a zöld mezben, fehér nadrágban és sportszárban játszó győriek kezdik. Fekete mezben és nadrágban, fekete-sárga csíkos sportszárban a vendégek.
A "hangolás" már csütörtök délután megkezdődött: mindkét csapat szurkolótábora szervezetten vonult az ETO Parkba. A rendőrség nagy erőkkel biztosította a vonulók útját. Az AIK szimpatizánsai a Széchenyi téren gyülekező ETO-szurkolókra támadtak, táblákat, utcabútorokat dobáltak. Úgy tudjuk, a svéd drukkerekkel szemben már az őket szállító vonaton is intézkedni kellett.
ELŐZETES
A svédországi 2–1-es vereség után csütörtökön Győrben fogadja az AIK együttesét az ETO a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében. Az ETO FC a győztes párharccal hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást, így karnyújtásnyira kerülhet a főtáblától.
A szokásosnál nagyobb meccsterhelés éri ezekben a hetekben az ETO FC játékosait. A hazai, élvonalbeli mérkőzések mellett a csapat a Konferencia-ligában is érdekelt. Az évadindító sajtótájékoztatón a klub vezetősége kijelentette: elégedettek lesznek azzal, ha a játékosok egy körig jutnak a nemzetközi porondon. A Pjunik Jerevan elleni győztes párharccal a zöld-fehérek továbbjutottak, a harmadik fordulóra a svéd AIK-t kapták ellenfélül.
Az első felvonást Svédországban játszották a felek, a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK az első félidőben kétgólos előnyt alakított ki, a hajrában Vitális szépített. A csekély különbség bizakodásra ad okot, hiszen a jereváni együttessel szemben is fordítani tudott Borbély gárdája a visszavágón.
A nemzetközi mérkőzések előtt megszokott sajtótájékoztatón Borbély Balázs vezetőedző és Alexander Abrahamsson, a klub svéd játékosa nyilatkozott az előttük álló összecsapásról.
„Tudjuk, hogy kivel állunk szemben, az AIK Stockholm komoly ellenfél. Egygólos hátrányból indulunk, de a visszavágó teljesen más mérkőzés lesz. Teljesen más az idő, a fű, a stadion, a szurkolók – hazai környezetben játszunk. Egészen más mérkőzést várok. Hiszem azt, hogy hazai közönség előtt az egygólos hátrány nem ledolgozhatatlan. Bízom abban, hogy a srácok sikerre éhesek és motiváltak” - mondta el Borbély Balázs.
Alex Abrahamsson már arról beszélt, milyen volt szülővárosába visszatérve, ismerős környezetben játszani.
„Mióta külföldön játszom, ez volt az első alkalom volt, hogy visszatérhettem Svédországba. Mindig nehéz az AIK ellen, saját közönsége előtt, olyan hangulatban játszani. A mostani csapatommal megmutattuk, mire vagyunk képesek és jó érzéssel megyünk bele a visszavágóba. Pozitív lehet, hogy a közönség nagy része most mögöttünk áll, és biztat minket a találkozó során” - fejtette ki a játékos és hozzátette: az odavágó második félidejében mutatott játékot akarják megismételni, de mind a védekezésben, mind pedig a támadásokban határozottabbak szeretnének lenni. Jóval élesebbnek kell lenniük, mint az idegenbeli mérkőzésen voltak.
Ismét szűkös az ETO FC stadionja
Az odavágón már látszott, hogy a svéd együttesnek hatalmas szurkolótábora van, akik az idegenbeli mérkőzésekre is elkísérik kedvenc csapatukat. A Strawberry Arénában 17 ezren voltak kíváncsiak az összecsapásra és nagyon sok svéd drukker jelezte, hogy elutazna a győri visszavágóra. Az ETO Park befogadóképessége hivatalosan 7500 fő, a vendégegyüttes számára a kapacitás 5 százalékát, azaz 375 jegyet kellett volna biztosítania a győrieknek, akik így is jobban jártak, ugyanis 450 belépő találhatott gazdára. A helyek villámgyorsan elkeltek. Közben kiderült: több mint 400 olyan AIK-drukker is lefoglalta a győri utazást és szállást, akinek nem jutott belépő.
Az AIK és az ETO emiatt azzal a kéréssel fordult az UEFA-hoz, hogy tegyék lehetővé az állójegyek értékesítését a vendégszektorban. A szövetség a válaszában kifejtette: Magyarország nem vesz részt az UEFA állandó létesítményeinek megfigyelői programjában, emiatt nem lehetséges az engedmény. Mivel a szabályok alól nem lehet kivételt tenni, a kérést kénytelenek voltak visszautasítani.
A vendéglátók részben orvosolták a problémát, ugyanis a partnereknek fenntartott helyek közül 150 darabot sorsolnak ki azok között, akik korábban jelezték, hogy az utazásukat már lefoglalták. Az ETO Parkban így is teltházzal számolnak.
Az ETO jelezte: óriási a gond a stadion gyepével
A mérkőzés előtti napon a győri klub a hivatalos Facebook-oldalán közölte: gombás fertőzés sújtja a játékteret, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nemzetközi mérkőzést biztonságos és szabályos módon tudják lebonyolítani. A csapat ebben az idényben már több mérkőzést is játszott, a szurkolók is figyelemmel kísérhették a pálya állapotának folyamatos romlását. Az UEFA küldöttjei a körülményeket megvizsgálva úgy döntöttek, jóváhagyják a csütörtöki mérkőzés helyszínét. Lehet, hogy a gyengébb minőségű gyep és a meleg időjárás lesz a mesterkulcs a svédek ellen?
A vezetőedző szerint kár az előnyöket vagy a hátrányokat firtatni, a körülmények adottak, mindkét csapatnak ehhez kell alkalmazkodnia. Tanácsot nem tud adni a csapatának:
„Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a játékstílusukat, nem is akarom. Bízom abban, hogy holnap estére olyan minőségű pályán tudunk játszani, hogy nem jelent jelentős hátrányt számunkra.”
A kerettel kapcsolatban feltett kérdésünkre Borbély Balázs megnyugtató választ adott: minden játékos rendelkezésre áll.
Kiemelt kockázat
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt kockázatúnak minősítette a meccset, emiatt a mérkőzés napján 14 és 24 óra között teljes szélességében lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát. A hatóság közölte: a rendőrségi záráson csak az engedéllyel rendelkezőket fogják átengedni.