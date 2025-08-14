Konferencia-liga: ETO FC–AIK 2-0

ETO FC–AIK 2-0 (1-0)

Győr, ETO Park. Játékvezetők: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) - belgák

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Anton (Bánáti, 80.), Vitális – Gavrics (Tóth R., 80.), Ouro (Boldor, 86.), Bumba (Piscsur, 94.) – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71,), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

Gólszerző: Gavrics (34.), Anton (60.)

PERCRŐL PERCRE

90+7. perc: Feljön Nordfeldt is a szöglethez, de felszabadítanak a győriek. Aztán egy bedobást még enged Visser, majd lefújja a meccset. Két góllal nyert az ETO, így összesítésben 3-2-vel jut tovább a Konferencia-liga rájátszásába. Köszönjük a figyelmüket!

90+6. perc: Guidetti lövése elakad egy győri védőben, a kipattanót Edh lövi el 16 méterről. A felső lécről pattan a labda Petrás lábára, és onnan szögletre. Valamit vizsgálnak közben.

90+4. perc: Piscsur Bumbát vátja. Bumba előzőleg megkapta a csapatkapitányi karszalagot Antontól, most továbbadja Boldornak.

90+2. perc: Csongvai szöglete után Benkovic fejel. Petrás nagyot véd: a bal sarokból tornázza ki a labdát szögletre. Az újabb szögletet kiöklözi a győri kapus.

90+2. perc: Besirovic lövése Vladoiuról pattan szögletre.

90+1. perc: A hosszabbítás hat perc.

89. perc: Petrás szedi fel a labdát Guidetti elől.

88. perc: Vitális lövését blokkolja a stockholmi védelem.

87. perc: A vendégek újabb cseréje: Hansen helyett Fesshaie a pályán.

86. perc: Most már tényleg lejön a páyáról Ouro. Boldor érkezik. Cseréhez készül az AIK is.

80. perc: Győri cserék: Ouro helyére jön Bánáti, Tóth Rajmund pedig Gavricsot váltja. Antont kell közben ápolni, de nem tudja folytatni, így változik a dolog: Ouro marad, Anton hagyja el a pályát.

78. perc: Tychosen helyére Eskil Edh áll be.

77. perc: Ouro 13 méterről gurítja a labdát kapu mellé.

75. perc: Bumba lövése Papagiannopoulosról pattan ki. Sokan kiáltanak kezezést, de nincs tizenegyes. Joggal.