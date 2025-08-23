augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évtizedek a szövetség élén

1 órája

Kitüntetett soproni sportvezető

Címkék#Kósa István#Sopron Városi Szabadidősport Szövetség#elnökség

Páder Vilmos
Kitüntetett soproni sportvezető

Kósa István (balra) a kitüntetés átvételekor.

Budapesten állami kitüntetésben részesült a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke, az országos elnökség tagja, Kósa István (78). A Magyar Ezüst Érdemkeresztet több évtizedes kiváló munkájáért, a soproni szabadidősport folyamatos fejlődéséért kapta. 

Kósa István mintegy három évtizede vezeti a soproni szövetséget. Kapcsolatai felhasználva, tapasztalatával lendületet ad a sporttal foglalkozó szervezeteknek. Munkáját lelkesen és kiváló összhangban végzi a fiatalokkal, 12 sportágban működtetnek szakbizottságot. A sportprogramok tervezésében jól keverednek a város hagyományai és a szabadidősport. Rugalmassága előnyt jelent a munkájában. 

- Meglepte a kitüntetés? - kérdeztük Kósa Istvánt.

- Nagy meglepetés és megtiszteltetés a rangos kitüntetés, de én úgy fogom fel, hogy a szövetség munkatársainak is szól az elismerés, mert mi csapatban vagyunk erősek. 

- Melyek a jövőbeni terveik? Hogyna működik az ország legnagyobb vidéki szabadidős fellegvára? 

- Szeretnénk a COVID előtti időszakot visszaállítani a résztvevők létszámát tekintve. A sportoló korosztály idősödik, ezért van bőven tennivalónk. Az eredményeink biztatóak, szerteágazó programokat biztosítunk Sopron és környéke lakosainak. 

- Meddig szeretne még dolgozni? Gondolt az utánpótlásra? 

- Jó a kapcsolatom a fiatalokkal, sajnos nehéz őket pluszmunkára serkenteni, mert nagyon leterheltek a civil életben. Bizakodom, hogy lesz méltó utódom, de amíg tudok, segítek a szövetségnek.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu