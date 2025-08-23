Kitüntetett soproni sportvezető

Budapesten állami kitüntetésben részesült a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség elnöke, az országos elnökség tagja, Kósa István (78). A Magyar Ezüst Érdemkeresztet több évtizedes kiváló munkájáért, a soproni szabadidősport folyamatos fejlődéséért kapta.

Kósa István mintegy három évtizede vezeti a soproni szövetséget. Kapcsolatai felhasználva, tapasztalatával lendületet ad a sporttal foglalkozó szervezeteknek. Munkáját lelkesen és kiváló összhangban végzi a fiatalokkal, 12 sportágban működtetnek szakbizottságot. A sportprogramok tervezésében jól keverednek a város hagyományai és a szabadidősport. Rugalmassága előnyt jelent a munkájában.

- Meglepte a kitüntetés? - kérdeztük Kósa Istvánt.

- Nagy meglepetés és megtiszteltetés a rangos kitüntetés, de én úgy fogom fel, hogy a szövetség munkatársainak is szól az elismerés, mert mi csapatban vagyunk erősek.

- Melyek a jövőbeni terveik? Hogyna működik az ország legnagyobb vidéki szabadidős fellegvára?

- Szeretnénk a COVID előtti időszakot visszaállítani a résztvevők létszámát tekintve. A sportoló korosztály idősödik, ezért van bőven tennivalónk. Az eredményeink biztatóak, szerteágazó programokat biztosítunk Sopron és környéke lakosainak.

- Meddig szeretne még dolgozni? Gondolt az utánpótlásra?

- Jó a kapcsolatom a fiatalokkal, sajnos nehéz őket pluszmunkára serkenteni, mert nagyon leterheltek a civil életben. Bizakodom, hogy lesz méltó utódom, de amíg tudok, segítek a szövetségnek.