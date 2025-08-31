augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Kétgólos vezetésről ikszelt az Óvár

Kisalföld.hu
Kétgólos vezetésről ikszelt az Óvár

Bicske–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2 (0–2)
Bicske, 300 néző. V.: Maml.
Bicske: Varasdi – Varga M., Király, Knolmár (Pócs, 46.), Nemes (Grünfelder, 64.), Savanya, Major, Fehér (Herczeg, 91.), Mlinárcsik, Harmat, Molnár. Vezetőedző: Csordás Csaba.
Mosonmagyaróvár: Kovács – Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Kitl, 57.), Gera (Pap, 78.), Gáncs, Tullner, Ocskay (Járeb, 78.), Pongrácz, Erdei M. Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Fehér (2), ill. Gera (2).
A hazai csapat büntetőkből tudott pontot menteni a két góllal vezető Óvár ellen.
 

