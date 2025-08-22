augusztus 22., péntek

Hétvégi sportműsor

1 órája

Kézilabda és foci a hétvégi programban - Óváron kupacsatázik a Gyirmót

Címkék#kézilabda#hétvégi sportműsor#labdarúgás#program

Ezúttal is a focié lesz a főszerep hétvégén Győr-Moson-Sopronban, de lesz egy izgalmas kézilabda-mérkőzés is pénteken.

Kézilabda és foci a hétvégi programban - Óváron kupacsatázik a Gyirmót

A Mosonmagyaróvár a Gyirmótot fogadja a Magyar Kupában.

Fotó: Credobus Mosonmagyaróvár/Facebook

PÉNTEK

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport: Mosonszentmiklós–Jánossomorja, 18 óra.
Kézilabda, felkészülési mérkőzés: Motherson Mosonmagyaróvár–Vasas, Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, 17 óra.

SZOMBAT

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 2. forduló: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr, Kapuvár–Dorog, Bőny–Mór, 16.30 óra. 
Vármegyei I. osztály: Abda–Győrújbarát, Credobus Tehetségközpont–Ménfőcsanak, Bácsa–Csorna, Fertőszentmiklós–Gönyű, 17 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Nyúl–Győrasszonyfa, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Kunsziget–Dunakiliti, 17 óra. Soproni csoport: Veszkény–SVSE, 17 óra.
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Kóny–Pázmándfalu, Győrsövényház–Enese, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Bezenye–Mosonszentmiklós II, MITE II–Károlyháza, Mecsér–Dunaszentpál, 17 óra. Halászi–Győrzámoly, 18 óra. Soproni A csoport: Ágfalva–Osli, 17 óra. Soproni B csoport: Hegykő–Balf, 17 óra.

VASÁRNAP

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 2. forduló: Mezőörs–Szombathelyi Haladás, 16.30 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Pannonhalma–Bácsa II, Tét–Vámosszabadi, Győrszentiván–DAC-UP, Győrújfalu II–Felpéc, Táp–Kajárpéc, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró–MITE, Lipót–Hegyeshalom, Kimle–Máriakálnok, Levél–Rajka, Lébény–Hédervár, 17 óra. Soproni csoport: Beled–Szany, Farád–Lövő, Nagycenk–SFAC, Rábaszentandrás–Répcementi, Rábatamási–Petőháza, 17 óra.
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Veszprémvarsány–Töltéstava, 14 óra. Bakonyszentlászló–Pér, Tényő–Sokorópátka, Csikvánd–Gyömöre, 17 óra. Győri B csoport: Rábapatona–Nagyszentjános, Győrújbarát II–Győr Sharks, Győrság–Rábaszentmihály, 14 óra. Börcs II–DAC 1912, Abda II–Bajcs, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Darnózseli–Dunasziget, 14 óra. Mosonszolnok–Hotel Lajta Park, Dunaszeg–Győrladamér, 17 óra. Soproni A csoport: Vág–Markotabödöge, Fertőrákos–Mihályi, Kisfalud–Jobaháza, Csapod–Egyházasfalu, 17 óra. Soproni B csoport: Sopronhorpács–Harka, Babót–Fertőszentmiklós II, 14 óra. Újkér–Répcevis, Fertőd–Nagylózs, Zsira–Rábakecöl, 17 óra.

 

