A kajak-kenu sportág győri atyját ünneplik

A játékosai azt mondják: mindig azt mondta nekik, hogy ők a legjobbak, és ők ezt el is hitték, aztán a pályán be is bizonyították. Azért jutott ez eszembe, mert rólad ugyanazt mondják a versenyzőid: a Lajos mindig megdumált minket, mindig elhitette, hogy mennyire jók vagyunk. De ahogy nézem, te a vezetőket is mindig megdumáltad, hiszen abban az időben volt már több, mint 150 versenyződ, szereztél már motorcsónakod, de nem volt se hajóépítő, se motorszerelő, de még tanmedence se.