Átadták a céltornyot, már Győrben készülnek a sportolók a maratoni vb-re – galéria

A kajak-kenu maraton szakág elitmezőnyét méltó környezetben fogadják, mostanra teljesen megújult a jó pár évtizeddel ezelőtt épített, jellegzetes céltorony. A munkálatokat befejezték, az épület szigetelést, új burkolatot és nyílászárókat is kapott.

A céltoronyt felújították a kajak-kenu maraton világbajnokságra

Fotó: Molcsányi Máté

Minden versenyzőnk számára az, hogy hazánkban, a szülők, a barátok és a szurkolók előtt versenyezhetnek – ide értve a győrieket – azt gondolom, mindenképp pozitív élmény lesz. További előny a maratonisták számára, hogy sokkal többen megismerhetik őket

– vélekedett Bauer Gyula szövetségi kapitány. A világeseményen kilencen képviselik Győrt, az éremesélyeket viszont egy ilyen verseny esetében nem érdemes latolgatni. A szakember ennek kapcsán óvatosan fogalmazott:

„Bennük lehet, de egy rossz döntés meghatározza, hogy a második helyről visszaeshetnek akár a nyolcadikra. Mindenképpen várunk érmet, de azt, hogy milyen színűt és mennyit, ebben az esetben nagyon nehéz megmondani. Bízom abban, hogy a hazai körülmények pluszt adnak a versenyzőknek és akár egy vert helyzetből is előreléphetnek."

Bauer Gyula szövetségi kapitány

Fotó: Molcsányi Máté

A napokban tapasztalható időjárás ideális lenne a kajak-kenu maratoni világbajnokságra is. Az utolsó válogatón, júliusban megnehezítette a versenyzők helyzetét az Aranypart felázott talaja és a hideg. A szövetségi kapitány reménykedik a száraz, napos időjárásban.