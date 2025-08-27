augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Átadták a céltornyot, már Győrben készülnek a sportolók a maratoni vb-re – galéria, videó

Címkék#céltorony#világbajnokság#kajak kenu

A győri Megyeház téren felállított visszaszámláló egyre kisebb számot mutatva jelzi a vizes világverseny közeledtét. Már a Mosoni-Dunán készülnek a sportolók a szeptemberi kajak-kenu maraton világbajnokságra, amely rendezésének jogát negyedik alkalommal nyerte el Győr.

Kisalföld.hu

A kajak-kenu maraton szakág elitmezőnyét méltó környezetben fogadják, mostanra teljesen megújult a jó pár évtizeddel ezelőtt épített, jellegzetes céltorony. A munkálatokat befejezték, az épület szigetelést, új burkolatot és nyílászárókat is kapott.

kajak-kenu
A céltoronyt felújították a kajak-kenu maraton világbajnokságra.
Fotó: Molcsányi Máté

Kajak-kenu világbajnokságra készülnek Győrben

Minden versenyzőnk számára az, hogy hazánkban, a szülők, a barátok és a szurkolók előtt versenyezhetnek – ide értve a győrieket – azt gondolom, mindenképp pozitív élmény lesz. További előny a maratonisták számára, hogy sokkal többen megismerhetik őket 

– vélekedett Bauer Gyula szövetségi kapitány. A világeseményen kilencen képviselik Győrt, az éremesélyeket viszont egy ilyen verseny esetében nem érdemes latolgatni. 

A szakember ennek kapcsán óvatosan fogalmazott: 

„Bennük lehet, de egy rossz döntés meghatározza, hogy a második helyről visszaeshetnek akár a nyolcadikra. Mindenképpen várunk érmet, de azt, hogy milyen színűt és mennyit, ebben az esetben nagyon nehéz megmondani. Bízom abban, hogy a hazai körülmények pluszt adnak a versenyzőknek és akár egy vert helyzetből is előreléphetnek."

Bauer Gyula szövetségi kapitány
Fotó: Molcsányi Máté

A napokban tapasztalható időjárás ideális lenne a kajak-kenu maratoni világbajnokságra is. Az utolsó válogatón, júliusban megnehezítette a versenyzők helyzetét az Aranypart felázott talaja és a hideg. A szövetségi kapitány reménykedik a száraz, napos időjárásban. 

A Patent Győri VSE versenyzői közül Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka, Kolozsvári Lili, Hoffer Eszter, Kolozsvári Brúnó, Boros Adrián, Erdélyi Tamás, Hancz Illés és Gyurós Arnold száll hajóba. A kajak-kenu maratoni világbajnokság szeptember 4-én kezdődik.

Győrben készülnek a kajak-kenu maratoni vb résztvevői

Fotók: Molcsányi Máté

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu