1 órája
Átadták a céltornyot, már Győrben készülnek a sportolók a maratoni vb-re – galéria, videó
A győri Megyeház téren felállított visszaszámláló egyre kisebb számot mutatva jelzi a vizes világverseny közeledtét. Már a Mosoni-Dunán készülnek a sportolók a szeptemberi kajak-kenu maraton világbajnokságra, amely rendezésének jogát negyedik alkalommal nyerte el Győr.
A kajak-kenu maraton szakág elitmezőnyét méltó környezetben fogadják, mostanra teljesen megújult a jó pár évtizeddel ezelőtt épített, jellegzetes céltorony. A munkálatokat befejezték, az épület szigetelést, új burkolatot és nyílászárókat is kapott.
Kajak-kenu világbajnokságra készülnek Győrben
Minden versenyzőnk számára az, hogy hazánkban, a szülők, a barátok és a szurkolók előtt versenyezhetnek – ide értve a győrieket – azt gondolom, mindenképp pozitív élmény lesz. További előny a maratonisták számára, hogy sokkal többen megismerhetik őket
– vélekedett Bauer Gyula szövetségi kapitány. A világeseményen kilencen képviselik Győrt, az éremesélyeket viszont egy ilyen verseny esetében nem érdemes latolgatni.
A szakember ennek kapcsán óvatosan fogalmazott:
„Bennük lehet, de egy rossz döntés meghatározza, hogy a második helyről visszaeshetnek akár a nyolcadikra. Mindenképpen várunk érmet, de azt, hogy milyen színűt és mennyit, ebben az esetben nagyon nehéz megmondani. Bízom abban, hogy a hazai körülmények pluszt adnak a versenyzőknek és akár egy vert helyzetből is előreléphetnek."
A napokban tapasztalható időjárás ideális lenne a kajak-kenu maratoni világbajnokságra is. Az utolsó válogatón, júliusban megnehezítette a versenyzők helyzetét az Aranypart felázott talaja és a hideg. A szövetségi kapitány reménykedik a száraz, napos időjárásban.
A Patent Győri VSE versenyzői közül Hudi-Kadler Panni, Zatykó Panka, Kolozsvári Lili, Hoffer Eszter, Kolozsvári Brúnó, Boros Adrián, Erdélyi Tamás, Hancz Illés és Gyurós Arnold száll hajóba. A kajak-kenu maratoni világbajnokság szeptember 4-én kezdődik.
Győrben készülnek a kajak-kenu maratoni vb résztvevőiFotók: Molcsányi Máté