Izzasztó bajnokival számolnak Sopronban
Az NB III Északnyugati csoportjában már a 4. fordulót rendezik hétvégén. A Sopron otthon, míg a többi vármegyei csapat idegenben lép pályára.
Jó formában várhatják a hétvégét a soproniak.
Fotó: FC Sopron/Facebook
FC SOPRON–KOMÁROM VSE
Sopron, városi stadion, vasárnap, 17.30 óra. V.: Molnár R.
Az utóbbi két fordulóban bravúros győzelmet arató soproniak folytatnák jó sorozatukat, de ahogy fogalmaztak, „izzasztó” meccsre számítanak.
ÚJPEST II–GYIRMÓT FC GYŐR
Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentruma, vasárnap, 11 óra. V.: Maml.
A szezonban hibátlan és éllovas gyirmóti gárda esélyesként utazik a fővárosba, de oda kell figyelnie az esetleges visszajátszókra is.
VESZPRÉM–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
Veszprém, Veszprémi Városi Stadion, vasárnap, 17.30 óra. V.: Bana.
A címvédő Lajta-parti együttes az előző idényben bronzérmes, s a tabellán jelenleg is harmadik Veszprémhez látogat.
HALADÁS–ETO AKADÉMIA
Szombathely, Haladás Sportkomplexum, vasárnap, 17.30 óra. V.: Büki.
A legutóbb hat gólig jutó győri akadémisták remélhetőleg Szombathelyen is a szebbik arcukat mutatják.
A további program, vasárnap: Puskás Akadémia II–Balatonfüred, 11 óra. Zsámbék–Dorog, Budaörs–Tatabánya, 17.30 óra. Perutz Pápa–Bicske, 19.30 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Dorog
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Veszprém
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Puskás A. II
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Bicske
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Balatonfüred
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|FC Sopron
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|M.-óvár
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Pápa
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|10.
|ETO Akadémia
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Tatabánya
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Budaörs
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Újpest II
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|Komárom
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Haladás
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Zsámbék
|3
|0
|0
|3
|4 - 12
|0