Izzasztó bajnokival számolnak Sopronban

FC SOPRON–KOMÁROM VSE

Sopron, városi stadion, vasárnap, 17.30 óra. V.: Molnár R.

Az utóbbi két fordulóban bravúros győzelmet arató soproniak folytatnák jó sorozatukat, de ahogy fogalmaztak, „izzasztó” meccsre számítanak.

ÚJPEST II–GYIRMÓT FC GYŐR

Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentruma, vasárnap, 11 óra. V.: Maml.

A szezonban hibátlan és éllovas gyirmóti gárda esélyesként utazik a fővárosba, de oda kell figyelnie az esetleges visszajátszókra is.

VESZPRÉM–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR

Veszprém, Veszprémi Városi Stadion, vasárnap, 17.30 óra. V.: Bana.

A címvédő Lajta-parti együttes az előző idényben bronzérmes, s a tabellán jelenleg is harmadik Veszprémhez látogat.

HALADÁS–ETO AKADÉMIA

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, vasárnap, 17.30 óra. V.: Büki.

A legutóbb hat gólig jutó győri akadémisták remélhetőleg Szombathelyen is a szebbik arcukat mutatják.

A további program, vasárnap: Puskás Akadémia II–Balatonfüred, 11 óra. Zsámbék–Dorog, Budaörs–Tatabánya, 17.30 óra. Perutz Pápa–Bicske, 19.30 óra.

A bajnokság állása: