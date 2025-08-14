augusztus 14., csütörtök

Hétvégi sportműsor

1 órája

Ismét focinagyüzem lesz hétvégén Győr-Moson-Sopronban: rengeteg összecsapást rendeznek az alacsonyabb osztályú bajnokságokban

Fotó: Krizsán Csaba

PÉNTEK

Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Mezőörs–Vitnyéd, 18 óra.

SZOMBAT

Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Kapuvár–Credobus Tehestégközpont, Győrújbarát–Koroncó, Gyirmót FC Győr  II–Gönyű, 17 óra. Csorna–Fertőszentmiklós, 19 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Győrasszonyfa–Győrújfalu, Vámosszabadi–Börcs, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: MITE–Kunsziget, 17 óra. Soproni csoport: Lövő–Nagycenk, 16 óra. SFAC–Rábaszentandrás, 17 óra
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Enese–Kóny, Győrsövényház–Rábaszentmihály, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Mosonszentmiklós II–Öttevény, 16 óra. Károlyháza–Mecsér, Hotel Lajta Park–MITE II, Püski–Mosonszolnok, Győrzámoly–Bezenye, 17 óra. Soproni A csoport: Mihályi–Kisfalud, 17 óra.

VASÁRNAP

Labdarúgás, NB III, Északnyugati csoport: FC Sopron–Komárom, Sopron Városi Stadion, 17 óra. 
Vármegyei I. osztály: Győrújfalu–Abda, 17 óra. Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Bőny–Győrszentiván, Bácsa II–Tét, Kajárpéc–Pannonhalma, Táp–Felpéc, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Rajka–Lébény, Máriakálnok–Levél, Hegyeshalom–Kimle, Dunakiliti–Lipót, Mosonszentmiklós–Ásványráró, Jánossomorja–Hédervár, 17 óra.  Soproni csoport: Répcementi–Veszkény, Szany–Farád, Petőháza–Beled, Rábatamási–SVSE, 17 óra.
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Gyömöre–Bakonyszentlászló, 16 óra. Sokorópátka–Veszprémvarsány, Pér–Tényő, Csikvánd–Töltéstava, 17 óra. Győri B csoport: Győr Sharks–Győrság, Bajcs–Győrújbarát II, 14 óra. Börcs II–Bágyogszovát, Nagyszentjános–DAC 1912, Pázmándfalu–Rábapatona, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunaszeg–Dunasziget, 14 óra. Dunaszentpál–Darnózseli, Győrladamér–Halászi, 17 óra. Soproni A csoport: Osli–Csapod, Jobaháza–Ágfalva, Vág–Egyed, 17 óra. Soproni B csoport: Rábakecöl–Hegykő, Zsira–Fertőszentmiklós II, 14 óra. Harka–Babót, Nagylózs–Pusztacsalád, Fertőendréd–Fertőd, Répcevis–Himod, 17 óra.

 

